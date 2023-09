V sobotu 9. septembra 2023 sa opäť otvoria brány úspešného športového podujatia pod záštitou Národného športového centra

Dni nabité športom

Pohyb je pre každého

Pestrý program vám zaručí zábavu

5.9.2023 (SITA.sk) - 9. ročník Európskeho týždňa športu odštartuje na námestí sv. Egídia v Poprade skvelým podujatím plným pohybových aktivít #BeActive Village.Celoeurópska iniciatíva Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity pod názvom Európsky týždeň športu bude motivovať ľudí všetkých vekových kategórii k pohybu a zdravému životnému štýlu aj tento rok. Jej náplňou je rad športových aktivít, ktorých hlavnou myšlienkou je "#BeActive". Prvá a zároveň najväčšia z nich začína už 9. septembra na námestí sv. Egídia v Poprade."Európsky týždeň športu sa koná súčasne v 40 krajinách Európy a je určený naozaj pre každého – bez ohľadu na vek, zázemie či úroveň zdatnosti. Cieľom je zapojiť do fyzickej aktivity jednotlivcov, verejné orgány, športové hnutia, organizácie občianskej spoločnosti a súkromný sektor " hovorí Vladimír Baluška, riaditeľ Národného športového centra. Podľa posledného prieskumu Eurobarometra z roku 2018 sa do športu a pohybových aktivít zapája veľmi malé percento ľudí. Až 60% obyvateľov Európy sa vôbec alebo iba veľmi zriedka venuje cvičeniu alebo nejakému športu. Na základe výsledkov z prieskumu sa zistilo, že 49% Slovákov vôbec necvičí ani sa nevenuje športu. Takmer polovica obyvateľstva nevenuje tejto dôležitej životnej aktivite žiadnu pozornosť.Národné športové centrum sa rozhodlo zmeniť túto nepriaznivú štatistiku a preto si aj tento rok stanovilo za cieľ prilákať na podujatie #BeActive Village čo najviac návštevníkov. Pripravilo si pre nich skutočne pútavý program.Športové hviezdy, zaujímavé diskusie, atraktívne výhry, vystúpenie folklórneho súboru Venček a predovšetkým aktivity, ktoré preveria športové schopnosti všetkých nadšencov, ktorí sa rozhodnú zapojiť sa a zašportovať si.Návštevníci sa môžu okrem najznámejšieho slovenského boxera Tomiho Kida Kovácsa tešiť aj na úspešnú slovenskú triatlonistku Ayu Sinay či Luciu Okoličányovú, ktorá všetkým predstaví stále viac obľúbený Nordic walking.Aj tento rok prinesie športová udalosť spod Tatier jedinečnú atmosféru a veľa zábavy. Príďte sa rozlúčiť s letom a otestovať svoju súťaživosť v sobotu 9. septembra od 10:00 do 16:00 na námestie sv. Egídia v Poprade. Práve tu v rámci podujatia #BeActive Village odštartuje pod záštitou Národného športového centra Európsky týždeň športu.Viac informácií o podujatí nájdete na stránke https://www.tyzdensportu.sk alebo na instagrame a facebooku Národného športového centra.Informačný servis