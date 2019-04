V sobotu budú v 40 obciach a dvoch mestách doplňujúce komunálne voľby

Ilustračná snímka. Foto: TASR Radovan Stoklasa Foto: TASR Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. apríla (TASR) - V sobotu (13. 4.) sa v 40 obciach a dvoch mestách budú konať doplňujúce komunálne voľby. Voliči si budú vyberať 17 starostov obcí a 56 poslancov obecných alebo mestských zastupiteľstiev. TASR to potvrdila riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán na Ministerstve vnútra SR Eva Chmelová.Voľby boli pôvodne vyhlásené v 43 obciach a dvoch mestách. Na základe rozhodnutia Ústavného súdu SR sa však nakoniec voľby starostu konať nebudú v obciach Čierny Brod (okres Galanta) a Dolný Harmanec (okres Banská Bystrica). Voľby sa mali uskutočniť aj v obci Ondavka v Bardejovskom okrese.poznamenala Chmelová. V obci neďaleko hraníc s Poľskom dlhodobo nikto neprejavil záujem kandidovať za starostu ani za poslancov obce.uviedla hovorkyňa Štatistického úradu SR Jana Morháčová. Najviac, a to desať obcí, v ktorých sa uskutočnia nové voľby, sa nachádzajú na území Žilinského kraja. Najmenej obcí je v Trnavskom kraji, a to dve. Starosta aj zastupiteľstvo sa budú voliť celkovo v piatich obciach Slovenska, a to v Dubne (okres Rimavská Sobota), Michalkovej (okres Zvolen), Majeroch (okres Kežmarok), Jurkovej Vôľi (okres Svidník) a Girovciach (okres Vranov nad Topľou).Voľby sa podľa rezortu vnútra budú konať v sobotu od 7.00 do 22.00 h v obciach Trstená na Ostrove a Pastuchov v Trnavskom kraji, Cimenná, Omastiná, Bzince nad Javorinou, Nová Lehota, Polianka, Nedožery-Brezany a meste Ilava v Trenčianskom kraji a v obciach Hosťovce, Blesovce a Horné Obdokovce v Nitrianskom kraji. V Žilinskom kraji sa voľby týkajú obcí Horná Lehota, Bobrovček, Jalovec, Lazisko, Žiar, Brieštie, Malý Čepčín, Moškovec, Slovenské Pravno a Potok. V Banskobystrickom kraji sa doplňujúce voľby uskutočnia v obciach Tajov, Čierny Balog, Dubno, Michalková, Lúčky, Slaská a v meste Nová Baňa. V Prešovskom kraji to bude v obciach Ruská Poruba, Majere, Turany nad Ondavou, Jurkova Voľa, Girovce, Petkovce a Piskorovce. V Košickom kraji sa bude voliť v obciach Perín-Chym, Slanská Huta, Nižné Nemecké, Hrhov, Stratená a Vojkovce.uviedol Alexander Ballek, predseda Štatistického úradu SR.