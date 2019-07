V sobotu sa môžu na strednom a východnom Slovensku vyskytnúť búrky

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 20. júla (TASR) - Na území stredného a celého východného Slovenska sa môžu počas soboty vyskytnúť búrky. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu prvého stupňa pred búrkami. Výstraha trvá od 13.00 h do 21.00 h. Meteorológovia na svojom webe tiež upozorňujú na vysoké teploty na juhozápade Slovenska, výstrahu vydali do soboty 18.00 h.S búrkami môžu byť spojené krátkodobé, ale intenzívne lejaky, ako aj krúpy. Meteorológovia na ne upozorňujú v niektorých okresoch Žilinského a Banskobystrického kraja a vo všetkých okresoch Prešovského a Košického kraja. Spadnúť môže 20 až 40 milimetrov zrážok, dážď môže sprevádzať vietor s rýchlosťou 65 až 85 kilometrov za hodinu.Búrky sa na rovnakom území môžu vyskytnúť aj počas nedele (21. 7.). Výstrahu prvého stupňa pred búrkami SHMÚ rozšírilo o ďalšie okresy Žilinského a Banskobystrického kraja. Výstraha trvá v nedeľu od 12.00 h do 22.00 h. Počas nedele budú tiež pretrvávať vysoké teploty na juhozápade Slovenska, ktoré sa môžu vyšplhať na 34 stupňov Celzia.