V sobotu v Bukurešti žreb EURO 2020, zaujímať bude aj Slovákov

Bratislava 29. novembra (TASR) - V sobotu sa v Bukurešti uskutoční žreb finálového turnaja futbalového EURO 2020 (18.00 SEČ). To pozná už 20 istých účastníkov a poslední štyria vzídu z marcovej play off Ligy národov. V hre je stále aj Slovensko, ktoré v B-divízii bude čeliť doma Írsku a v prípade postupu sa vonku stretne s úspešnejším z dua Bosna a Hercegovina - Severné Írsko. ME sa budú hrať v lete budúceho roka od Španielska cez Írsko a Britániu až po Azerbajdžan v dvanástich mestách v jedenástich európskych krajinách.EURO 2020 odštartuje v piatok 12. júna v Ríme zápasom domáceho Talianska. Vyvrcholí finálovým duelom v nedeľu 12. júla v Londýne vo Wembley. Revolučný paneurópsky model ME zvolila UEFA na počesť šesťdesiateho výročia konania prvých ME. Po ME 2016 vo Francúzsku sa bude druhýkrát hrať s 24 mužstvami v šiestich štvorčlenných skupinách, z ktorých do osemfinále postúpia najlepší dvaja z každej, resp. štyria najlepší tretí.Istými účastníkmi EURO 2020 sú: Anglicko, ČR (z kvalifikačnej A-skupiny), Ukrajina, Portugalsko (obaja B), Nemecko, Holandsko (obaja C), Švajčiarsko, Dánsko (obaja D), Chorvátsko, Wales (obaja E), Španielsko, Švédsko (obaja F), Poľsko, Rakúsko (obaja G), Francúzsko, Turecko (obaja H), Belgicko, Rusko (obaja I), Taliansko, Fínsko (obaja J).V baráži zabojuje ďalších 16 krajín, jej žreb 22. novembra určil nasledujúce dvojice: v A-divízii Island - Rumunsko, Bulharsko - Maďarsko, v B-divízii: Bosna a Hercegovina - Severné Írsko, SLOVENSKO - Írsko, v C-divízii: Škótsko - Izrael, Nórsko - Srbsko, v D-divízii: Gruzínsko - Bielorusko, Severné Macedónsko - Kosovo.Pri rozdelení do košov pre žreb rozhodli výsledky kvalifikácie. V prvom koši je šesť víťazov kvalifikačných s najlepšími výsledkami. V druhom koši štyroch zvyšných víťazov skupín, ktorí získali menej bodov doplnili dvaja najlepší z druhých miest. V treťom koši sú zvyšní postupujúci z druhých miest, okrem dvoch s najhoršími výsledkami. Tí spadli do štvrtého koša, kde sú miesta pre štyroch víťazov baráže LN.UEFA už dávnejšie stanovila viacero podmienok za akých budú hostiteľské a ďalšie krajiny nasadené a vyžrebované do skupín. Prednosť majú mužstvá, v ktorých krajinách sa hrá. A to sa týka aj tých, ktoré sú ešte len v baráži. UEFA tak pri žrebe ME v Bukurešti bude držať pre krajiny, ktorých mestá organizujú zápasy, miesta v jednotlivých skupinách. Napr. pre B-divíziu LN to bude v E-skupine, ktorá sa hrá v Dubline a môže sa tam dostať Írsko. Ak Írsko postúpi, bude hrať v E-skupine so Španielmi, ktorí určite odohrajú tri zápasy v Bilbau. A to aj prípadne proti Írom, ktorí by nepostúpili priamo cez kvalifikáciu, ale "len" cez baráž a tak by museli do Bilbaa. Ak by Slovensko postúpilo cez baráž, hralo by v E-skupine v Bilbau proti Španielsku a tiež by hralo v Dubline. Keďže v play off v A-divízie bojujú dve organizátorské krajiny Maďarsko a Rumunsko, v apríli dokonca ešte môže prísť k prežrebovaniu skupín šampionátu.Isté je teraz už napríklad to, že Taliansko odohrá všetky tri zápasy základnej skupiny na Olympijskom štadióne v Ríme. Zápasy A-skupiny bude hostiť aj Baku, Azerbajdžan sa na turnaj však neprebojoval, ďalší účastníci A-skupiny tak odohrajú dva zápasy v Baku a jeden v Taliansku. B-skupina v Petrohrade a Kodani pozná už dokonca troch účastníkov Rusko, Dánsko a Belgicko. Dánsko odohrá všetky tri súboje v Kodani, Rusi dva v Petrohrade a žreb rozhodol, že pocestujú do Dánska. Pikantné tiež je, že Rusi a Belgičania hrali spolu v kvalifikácii a "červení diabli" dvakrát vyhrali. Ukrajinu zaradili do amsterdamsko-bukurešťskej C-skupiny, pretože všetky ostatné tímy z prvého koša sú organizátori. Domácim v C-skupine je Holandsko, už vie, že odohrá tri zápasy v Amsterdame. Ak postúpia z play off Ligy národov Rumuni, v Bukurešti odohrajú dva zápasy a poletia do Amsterdamu. Podobné varianty sa týkajú v D-skupine Anglicka a Škótska, ktoré ešte bojuje v play off, či v F-skupine Nemecka a Maďarska.Rím a Bakuistý účastník: Talianskojeden z Francúzsko/Poľsko/Švajčiarsko/Chorvátskojeden z Portugalsko/Turecko/Rakúsko/Švédsko/ČRjeden z Fínsko/WalesPetrohrad a Kodaňistí účastníci: Belgicko, Rusko, Dánskojeden z Fínsko/WalesAmsterdam a Bukurešťistí účastníci: Ukrajina, Holandskojeden z Portugalsko/Turecko/Rakúsko/Švédsko/ČRjeden z víťazov play off A alebo D-divízie *Londýn-Wembley a Glasgow-Hampden Parkistý účastník: Anglickojeden z Francúzsko/Poľsko/Švajčiarsko/Chorvátskojeden z Portugalsko/Turecko/Rakúsko/Švédsko/ČRvíťaz play off C-divízieBilbao a Dublinistí účastníci: Španielsko, víťaz play off B-divízie Ligy národov (SLOVENSKO/Írsko/Bosna a Hercegovina/Severné Írsko)jeden z Francúzsko/Poľsko/Švajčiarsko/Chorvátskojeden z Portugalsko/Turecko/Rakúsko/Švédsko/ČRMníchov a Budapešťistý účastník: Nemeckomožnosti:jeden z Francúzsko/Poľsko/Švajčiarsko/Chorvátskojeden z Portugalsko/Turecko/Rakúsko/Švédsko/ČRjeden z víťazov play off A alebo D-divízie ** ak Island, Bulharsko alebo Maďarsko postúpia z play off A-divízie, potom pôjdu do F-skupiny, víťaz play off D-divízie skompletizuje C-skupinuak Rumunsko postúpi z play off A-divízie, pôjde do C-skupiny, víťaz play off D-divízie skompletizuje F-skupinuA-skupina: Anglicko, ČeskoUkrajina, PortugalskoNemecko, HolandskoŠvajčiarsko, DánskoChorvátsko, WalesŠpanielsko, ŠvédskoPoľsko, RakúskoFrancúzsko, TureckoBelgicko, Rusko, FínskoA-divízia: Island - Rumunsko, Bulharsko - Maďarsko*B-divízia: Bosna a Hercegovina - Severné Írsko*, SLOVENSKO - ÍrskoC-divízia: Škótsko - Izrael, Nórsko - Srbsko*D-divízia: Gruzínsko - Bielorusko*, Severné Macedónsko - Kosovo* víťaz hrá finále doma(šesť víťazov kvalifikačných skupín s najvyšším počtom bodov): Taliansko, Španielsko, Anglicko, Belgicko, Ukrajina, Nemecko(zvyšní štyria víťazi kvalifikačných skupín a dvaja najlepší z druhých miest): Francúzsko, Poľsko, Chorvátsko, Švajčiarsko, Rusko, Holandsko(šesť tímov z druhých miest okrem dvoch najlepších a dvoch najhorších s najnižším počtom bodov): Portugalsko, Turecko, Rakúsko, Dánsko, Švédsko, Česko(dvaja najhorší z druhých miest a štyria víťazi play off Ligy národov: Fínsko, Wales30. novembra: žreb záverečného turnaja26. marca: semifinále play off31. marca: finále play off1. apríla: dodatočný žreb v prípade potreby12. júna: otváracie stretnutie šampionátu (Rím)12. júla: finále ME (Londýn)