V Solúne a Aténach opäť demonštrovali proti dohode s Macedónskom

Viac než 5000 ľudí demonštrovalo v nedeľu v druhom najväčšom gréckom meste Solún proti dohode o budúcom názve susedného štátu Macedónsko. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Atény/Solún 2. júla (TASR) - Stovky ľudí v nedeľu večer opäť demonštrovali v gréckom hlavnom meste Atény i v prístavnom meste Solún proti kompromisu v dlhoročnom spore o názov susedného Macedónska, informuje agentúra DPA.Demonštranti skandovali nacionalistické a extrémistické slogany a vyčítali vláde premiéra Alexisa Tsiprasa zradu.kričali na demonštráciách, na ktoré vyzvali konzervatívne, nacionalistické a pravicovo-extrémistické organizácie v Grécku.Novinári z miesta protestov informovali, že na demonštrácie prišlo výrazne menej ľudí, než to bolo v prípade podobných podujatí v júni.V Solúne nasadila polícia proti zhruba 300 ultranacionalisticky orientovaným demonštrantom slzotvorný plyn, aby im zabránila v prístupe k protidemonštrácii ľavičiarov, informovala grécka televízia. Macedónska tlačová agentúra MIA uviedla, že maskovaní demonštranti v Aténach útočili na policajtov a slovne napadli aj novinárov a nedovolili im nakrúcať ani fotografovať.skandovali.Kompromis o budúcom názve Macedónska podpísali ministri zahraničných vecí Macedónska a Grécka 17. júna. Dohoda, podľa ktorej sa Macedónsko bude volať Republika Severné Macedónsko, má v oboch krajinách svojich odporcov. Radikáli namietajú, že obsahuje príliš veľa ústupkov voči druhej strane. Grécko nesúhlasilo s názvom Macedónsko (v macedónčine Makedonija), pretože sa zhoduje s názvom historického severogréckeho regiónu (v starogréčtine Makedoniá). Atény to dávali do súvislosti s možnými územnými nárokmi zo strany Skopje a namietali, že Macedónsko si tým uzurpuje staroveké a antické grécke dedičstvo.Pokojné protesty pred macedónskym parlamentom sa pravidelne konajú aj v Skopje. Macedónsky prezident Gjorge Ivanov minulý týždeň oficiálne odmietol podpísať dohodu, ktorú už ratifikoval macedónsky parlament. Odôvodnil to tým, že je protiústavná. Parlament bude o nej znovu rokovať tento týždeň a po jej opätovnom ratifikovaní ju už Ivanov nebude môcť blokovať.K oficiálnej zmene názvu i macedónskej ústavy by však malo dôjsť až po referende, ktoré je naplánované na september alebo október. Ak občania dohodu v plebiscite odmietnu, budú nasledovať predčasné voľby. Premiér Zoran Zaev minulý týždeň avizoval, že v prípade neúspešného referenda zo svojej funkcie odstúpi.