V Solúne pokračovali protesty proti dohode s Macedónskom

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Solún 28. júna (TASR) - Zhruba 2500 ľudí mávajúcich gréckymi zástavami a skandujúcich "Macedónsko je grécke" v stredu opäť pochodovalo ulicami severogréckeho mesta Solún na protest proti dohode o novom názve susedného Macedónska. Informuje o tom agentúra AP.Skupina demonštrantov poliala farbou pamätník holokaustu, ďalší protestujúci spôsobili škody v jednej z miestnych kaviarní.Polícia už začiatkom tohto týždňa zasahovala proti demonštrantom v tomto druhom najväčšom gréckom meste slzotvorným plynom a zábleskovými granátmi.Stredajšie protestné zhromaždenie zoorganizovali tie isté radikálne skupiny, ktoré v Solúne a v Aténach aj predtým iniciovali demonštrácie proti potenciálnemu kompromisu v dlhoročnom vyjednávaní medzi Macedónskom a Gréckom. Rokovania sa tento mesiac skončili dohodou, podľa ktorej by sa Macedónsko v budúcnosti malo nazývať Republika Severné Macedónsko (Republika Severna Makedonija).Dohoda má v oboch krajinách svojich odporcov. Radikáli namietajú, že obsahuje príliš veľa ústupkov voči druhej strane. Pokojné protesty pred budovou parlamentu sa pravidelne konajú aj v macedónskom hlavnom meste Skopje. Macedónsky prezident Gjorge Ivanov tento týždeň oficiálne odmietol podpísať dohodu, ktorú už ratifikoval macedónsky parlament. Odôvodnil to tým, že je protiústavná. Parlament bude o nej rokovať opäť na budúci týždeň a po jej opätovnom ratifikovaní ju už Ivanov nebude môcť blokovať.K oficiálnej zmene názvu i macedónskej ústavy by však malo dôjsť až po referende, ktoré je naplánované na september alebo október. Ak občania dohodu v plebiscite odmietnu, budú nasledovať predčasné voľby. Premiér Zoran Zaev tento týždeň už avizoval, že v prípade neúspešného referenda zo svojej funkcie odstúpi.