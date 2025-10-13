|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 13.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Koloman
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
13. októbra 2025
V španielskom regióne Valencia vydali výstrahu pred prívalovými dažďami
Španielska národná meteorologická služba vydala v pondelok najvyšší stupeň výstrahy pred prívalovými dažďami v regióne Valencia. Varovanie prišlo deň po tom, ako sa susedným regiónom
Zdieľať
13.10.2025 (SITA.sk) - Španielska národná meteorologická služba vydala v pondelok najvyšší stupeň výstrahy pred prívalovými dažďami v regióne Valencia. Varovanie prišlo deň po tom, ako sa susedným regiónom Katalánsko prehnala búrka, ktorá si vyžiadala 18 zranených. Výstraha pre Valenciu podľa meteorológov bude platiť do polnoci.
V pondelok španielska národná meteorologická služba znížila stupeň výstrahy pre Katalánsko o jeden stupeň z najvyššieho červeného na oranžový. Videá kolujúce na sociálnych sieťach ukázali, ako v nedeľu v Katalánsku prúdy bahna po búrke odnášali autá a trosky.
Rozsiahle záplavy vo Valencii v októbri minulého roka zabili viac ako 200 ľudí. Išlo o najhoršiu takúto katastrofu v Španielsku za ostatné desaťročia.
Vedci tvrdia, že teplejšia atmosféra a rýchle odparovanie sa vody zo Stredozemného mora zvyšujú v regióne riziko extrémnych zrážok a intenzitu záplav.
Zdroj: SITA.sk - V španielskom regióne Valencia vydali výstrahu pred prívalovými dažďami © SITA Všetky práva vyhradené.
V pondelok španielska národná meteorologická služba znížila stupeň výstrahy pre Katalánsko o jeden stupeň z najvyššieho červeného na oranžový. Videá kolujúce na sociálnych sieťach ukázali, ako v nedeľu v Katalánsku prúdy bahna po búrke odnášali autá a trosky.
Rozsiahle záplavy vo Valencii v októbri minulého roka zabili viac ako 200 ľudí. Išlo o najhoršiu takúto katastrofu v Španielsku za ostatné desaťročia.
Vedci tvrdia, že teplejšia atmosféra a rýchle odparovanie sa vody zo Stredozemného mora zvyšujú v regióne riziko extrémnych zrážok a intenzitu záplav.
Zdroj: SITA.sk - V španielskom regióne Valencia vydali výstrahu pred prívalovými dažďami © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Šipoš: Vláda zdiera rodiny s deťmi a živnostníkov, no lobistom hazardu necháva na účtoch milióny navyše – VIDEO
Šipoš: Vláda zdiera rodiny s deťmi a živnostníkov, no lobistom hazardu necháva na účtoch milióny navyše – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Šéf nemeckej zahraničnej rozviedky varoval, že Rusko predstavuje priamu hrozbu.
Šéf nemeckej zahraničnej rozviedky varoval, že Rusko predstavuje priamu hrozbu.