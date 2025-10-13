Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 13.10.2025
 Zo zahraničia

13. októbra 2025

V španielskom regióne Valencia vydali výstrahu pred prívalovými dažďami



Španielska národná meteorologická služba vydala v pondelok najvyšší stupeň výstrahy pred prívalovými dažďami v regióne Valencia. Varovanie prišlo deň po tom, ako sa susedným regiónom



gettyimages 105934727 676x451 13.10.2025 (SITA.sk) - Španielska národná meteorologická služba vydala v pondelok najvyšší stupeň výstrahy pred prívalovými dažďami v regióne Valencia. Varovanie prišlo deň po tom, ako sa susedným regiónom Katalánsko prehnala búrka, ktorá si vyžiadala 18 zranených. Výstraha pre Valenciu podľa meteorológov bude platiť do polnoci.


V pondelok španielska národná meteorologická služba znížila stupeň výstrahy pre Katalánsko o jeden stupeň z najvyššieho červeného na oranžový. Videá kolujúce na sociálnych sieťach ukázali, ako v nedeľu v Katalánsku prúdy bahna po búrke odnášali autá a trosky.

Rozsiahle záplavy vo Valencii v októbri minulého roka zabili viac ako 200 ľudí. Išlo o najhoršiu takúto katastrofu v Španielsku za ostatné desaťročia.

Vedci tvrdia, že teplejšia atmosféra a rýchle odparovanie sa vody zo Stredozemného mora zvyšujú v regióne riziko extrémnych zrážok a intenzitu záplav.



Zdroj: SITA.sk - V španielskom regióne Valencia vydali výstrahu pred prívalovými dažďami © SITA Všetky práva vyhradené.

