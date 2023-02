V Španielsku objednali vlaky, ktoré sa nezmestili do tunelov

Dvoch vysokopostavených predstaviteľov španielskej dopravy odvolali v súvislosti s nevydarenou zákazkou na nové prímestské vlaky za 258 miliónov eur.





Desiatky nových vlakových súprav objednaných pre regióny Astúria a Kantábria na severe Španielska boli totiž príliš veľké na to, aby sa zmestili do niektorých tamojších neštandardných tunelov, informovala v utorok spravodajská stanica BBC News.Isaías Táboas, šéf španielskej železničnej spoločnosti Renfe, a štátna tajomníčka pre dopravu Isabel Pardo de Verová svoje funkcie opustili po tom, čo bola začiatkom februára zverejnená dizajnová chyba inkriminovaných vlakových súprav.Španielska vláda tvrdí, že chyba bola odhalená dostatočne skoro na to, aby sa zabránilo finančným stratám. Región Kantábria však požaduje odškodnenie.Spoločnosť Renfe si objednala vlaky v roku 2020, ale v nasledujúcom roku výrobca CAF zistil, že rozmery vlakov, ktoré dostal, boli nepresné, a zastavil ich výrobu.Železničná sieť na severe Španielska bola vybudovaná v 19. storočí a má tunely pod hornatou krajinou, ktoré nezodpovedajú štandardným rozmerom moderných tunelov.Toto pochybenie znamená, že vlaky budú daným dvom regiónom dodané až v roku 2026 - s dvojročným oneskorením. Renfe a prevádzkovateľ infraštruktúry Adif začali spoločné vyšetrovanie prípadu s cieľom zistiť, ako mohlo k tejto chybe dôjsť.