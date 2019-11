V Španielsku reaktivovali zatykače na trojicu katalánskych exministrov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 5. novembra (TASR) - Španielske justičné orgány reaktivovali európske zatykače vydané na troch bývalých členov katalánskej vlády - Toniho Comína, Claru Ponsatíovú a Lluísa Puiga -, ktorí sú v Španielsku obvinení v súvislosti so snahami o vyhlásenie nezávislosti Katalánska. Informoval o tom v utorok spravodajský portál Europa Press s odvolaním sa na obhajcov trojice politikov.Títo traja členovia niekdajšej katalánskej vlády ušli pred vyšetrovaním v Španielsku do zahraničia: Comín a Puig momentálne žijú v Belgicku, zatiaľ čo Ponsatíová sa uchýlila do Škótska, kde prednáša na univerzite v meste St. Andrews.Kým Comín a Ponsatíová sú v Španielsku obvinení z podnecovania k vzbure a sprenevere, voči Puigovi vzniesli obvinenie z neposlušnosti a sprenevery.K reaktivovaniu zatykača na túto trojicu bývalých katalánskych politikov došlo krátko po tom, ako boli deviati lídri hnutia za nezávislosť Katalánska odsúdení na vysoké tresty väzenia za rolu, ktorú zohrávali v súvislosti s referendom o odtrhnutí sa Katalánska od Španielska, ktoré sa napriek zákazu Madridu konalo 1. októbra 2017.Po vynesení týchto rozsudkov bol vydaný nový európsky i medzinárodný zatykač aj na bývalého predsedu katalánskej regionálnej vlády Carlesa Puigdemonta, ktorý žije v exile v Belgicku.Puigdemont sa 18. októbra z vlastnej vôle dostavil na stanicu federálnej polície v Bruseli. Puigdemont sa počas výsluchu odvolal na svoju imunitu spojenú so svojím zvolením za poslanca Európskeho parlamentu a odmietol svoje vydanie do Španielska. Následne sa mohol slobodne vrátiť do svojho bydliska vo Waterloo, pričom však musí zostať k dispozícii belgickej justícii.Comín mal v Puigdemontovej vláde na starosti zdravotníctvo, Ponsatíová bola ministerkou školstva a Puigovi bol zverený rezort kultúry.Po zorganizovaní referenda o nezávislosti Katalánska vyhlásili katalánski separatisti 27. októbra toho istého roku nezávislú katalánsku republiku, čo viedlo k najhoršej ústavnej kríze v Španielsku od konca diktatúry generála Franca.V reakcii na kroky katalánskeho parlamentu španielska vláda aktivovala článok 155 španielskej ústavy, čím obmedzila samosprávu regiónu.