V Španielsku sa rozhorel spor medzi La Ligou a domácou federáciou

Madrid 26. júla (TASR) - Španielska La Liga už pozná program zápasov nového ročníka, ale stále nie je jasné, či sa bude hrať aj v piatok a pondelok. Nová sezóna sa začne 18. augusta, no momentálne sa vedenie ligy nevie dohodnúť so Španielskou futbalovou federáciou (RFEF) na hracích dňoch.Predstavitelia ligy chcú, aby sa zápasy jednotlivých kôl hrali aj v piatok a v pondelok. RFEF však vydala úplne nový kalendár zápasov s presunutím niektorých zápasov na sobotu a nedeľu. Jej členovia tvrdia, že kalendár zápasov je v ich réžii. La Liga je však presvedčená, že je jedinou organizáciou, ktorá je kompetentná na stanovenie harmonogramov a dátumov v národnej súťaži profesionálneho futbalu.Presunutie zápasov by podľa kompetentných ohrozilo národné a medzinárodné televízne zmluvy v hodnote viac ako 2 miliardy eur. RFEF uviedla, že zastupuje záujmy fanúšikov, ktorým sa nepáčia pondelňajšie hracie dni. Celý spor napokon skončil na súde, sudca stanovil pojednávanie na 7. augusta.