V Španielsku zrušili pre štrajk železničiarov vyše 300 spojení

Madrid 15. júla (TASR) - Viac ako 300 vlakových spojení bolo v pondelok v Španielsku zrušených pre štrajk zamestnancov železničnej spoločnosti RENFE. Ich štrajk pritom koliduje so začiatkom prvej vlny masových odchodov Španielov na dovolenky, upozornil v pondelok denník El Mundo.Štrajkujúci požadujú skrátenie dĺžky pracovného dňa, vytváranie nových pracovných miest a zvýšenie miezd. Ich štrajk by mal trvať do polnoci.Podľa pondelkového vydania denníka El Mundo vedenie spoločnosti RENFE požiadavky štrajkujúcich odmieta. Tvrdí pritom, že nároky odborárov už boli splnené.Odbory CCOO však uviedli, že RENFE nevytvára nové pracovné miesta, ale novými zamestnancami nahrádza pracovníkov, ktorí z firmy odišli na základe plánu stimulačných opatrení.Odborári protestujú aj proti tomu, že RENFE" a bez dohody pristúpila k skráteniu pracovného času na 37,5 hodiny týždenne.Odbory CCOO tiež namietajú proti tomu, že v nových platových dekrétoch nefiguruje dohodnuté zvýšenie miezd o 0,5 percenta.