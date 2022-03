V Spišskej Novej Vsi horel domov dôchodcov, evakuovať museli zamestnancov aj 190 klientov (foto)

Klientom museli nájsť náhradné ubytovanie

Príčinu požiaru ešte vyšetrujú

30.3.2022 (Webnoviny.sk) - Po utorkovom rozsiahlom požiari strechy je Domov dôchodcov v Spišskej Novej Vsi zdevastovaný na približne 30 až 40 percent. Informoval o tom primátor mesta Pavol Bečarik . Pre požiar, ktorý vypukol v popoludňajších hodinách, bola vyhlásená mimoriadna situácia.V domove na sídlisku Tarča sa nachádzalo 190 klientov a štyri desiatky zamestnancov, pričom všetkých sa podarilo evakuovať a nikto sa nezranil.Klienti boli dočasne núdzovo ubytovaní v Športovej hale, kam ich odvážali evakuačné autobusy. Ako ďalej informovala Andrea Jančíková, vedúca kancelárie primátora, dvadsaťpäť ležiacich klientov bolo následne odvezených do spišskonovoveskej nemocnice, traja do sociálneho zariadenia v Spišskom Štvrtku.Po stabilizácii situácie zdravotnícky personál na triážnom mieste podľa Bečarika v utorok večer komunikoval s klientmi a rodinnými príslušníkmi a rozdeľoval klientov do rýchlo pripravených kapacít ostatných domovov sociálnych služieb v okolí. Zároveň im bola poskytnutá nevyhnutná zdravotná a psychologická pomoc, cirkevná bohoslužba a zabezpečené núdzové stravovanie.Informácie príbuzným klientov domova dôchodcov poskytujú zamestnanci domova aj v stredu, a to od 7:00 do 22:00 na telefónnych číslach uvedených na stránke mesta.Oheň zachvátil strechu domova v utorok približne o 13:30, na mieste zasahovali všetky záchranné zložky. Ako pre agentúru SITA potvrdila Jana Matis Libová z Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, požiar sa podarilo lokalizovať ešte v podvečerných hodinách.Šiesti hasiči s dvoma kusmi techniky a dvaja dobrovoľní hasiči zo Spišskej Novej Vsi ostali na mieste ešte celú noc, museli kontrolovať požiarovisko.„Dnes ráno sa príslušníci vystriedali. Teraz sa prechádza objekt termokamerou,“ opísala s tým, že príčina požiaru je v štádiu vyšetrovania. Na mieste je Požiarnotechnický a expertízny ústav Ministerstva vnútra SR.