V Spišskej Novej Vsi pomôžu rodinám v kríze zbierkou potravín a drogérie, situácia je vážna pre koronavírus

Pomoc rodinám v núdzi

Osveta medzi deťmi

Deň darovania

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.11.2020 (Webnoviny.sk) - V Spišskej Novej Vsi bude zbierka na pomoc rodinám v kríze. Zbierku potravín a drogérie organizuje Občianske združenie (OZ) Život v meste v spolupráci s mestom Spišská Nová Ves pod záštitou primátora Pavla Bečarika Uskutoční sa od 1. do 14. decembra na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Informovala o tom Edita Gondová , pracovníčka pre styk s médiami mestského úradu v Spišskej Novej Vsi.V Spišskej Novej Vsi funguje viacero neziskových organizácií, ktoré pomáhajú rodinám v núdzi. Práve im poputujú vyzbierané potraviny a drogéria.Podľa slov predsedu OZ Život v meste Spišská Nová Ves a poslanca mestského zastupiteľstva Tomáša Cehlára až 8-tisíc rodín sa na jar tohto roka ocitlo v náhlej núdzi. Dnes hrozí, že pre zložitú situáciu nebude schopných pokryť svoje bežné výdavky na život až 17-tisíc rodín.„Ide o najhoršie možné situácie, v ktorých jeden z rodičov, prípadne samoživiteľ, stratil pravidelný a často jediný príjem. Najviac zasiahnuté rodiny pochádzajú z chudobnejších častí východného Slovenska. Medzi rizikovú skupinu patria aj matky - samoživiteľky, ktoré prišli o prácu. Preto prosím všetkých, aby sa aktívne zapojili do zbierky potravín a drogérie na pomoc týmto rodinám,“ vysvetlil Tomáš Cehlár.Princípom zbierky je - jedno dieťa - jedna vec. Samozrejme, žiaci môžu doniesť aj viac vecí. Zbierajú sa len trvanlivé nechladené potraviny, z ktorých sa dá navariť aj teplé jedlo. Môžu byť aj sladkosti.„Veľkou ohrozenou skupinou sú aj mladé rodiny, ktoré nemajú nikoho, kto by im pomohol. Detská drogéria, resp. umelé dojčenské mlieko, tvoria veľkú časť rozpočtu takejto rodiny,“ uviedla Edita Gondová z mestského úradu v Spišskej Novej Vsi s tým, že zbierka je zároveň príležitosťou pre učiteľky a vychovávateľky na školách na šírenie osvety medzi deťmi a budovanie solidárnosti.„Vysvetliť im, že medzi nami existujú rodiny, ktoré majú problémy a je dobré, ak druhým pomáhame. Nikto totiž nevie, či sa raz neocitne v situácii, keď bude sám potrebovať pomoc,“ dodala.Zároveň sa mesto Spišská Nová Ves zapája aj do iniciatívy Nadácie Pontis a pri príležitosti Dňa darovania (Giving Tuesday) 1. decembra 2020 v snahe pomôcť ľuďom v núdzi vyhlasuje verejnú zbierku trvanlivých potravín a hygienických potrieb pre mužov bez domova v Dome humanity Nádej, hygienických a kozmetických potrieb pre ženy v núdzi, a tiež hygienických potrieb pre bábätká v rodinách, ktoré sa ocitli v núdzi.Vítané sú však aj deky, uteráky, mäkké látky na zahriatie psíkov počas zimných mesiacov v mestskom útulku. Darované veci môžu dobrovoľníci priniesť 1. decembra 2020 v čase od 8:00 do 15:30 hodiny na Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi, oddelenie sociálnych vecí, kancelárie č. 101, 102, 103 na prízemí vpravo.Vianočnú zbierku organizuje spomínané združenie v Spišskej Novej Vsi už tretí rok.