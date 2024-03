V Spišskej Teplici zriadili múzeum, súčasťou expozície je aj mamut

Veľmi zaujímavé artefakty

Dioráma neandertálcov

Barokové sochy

1.3.2024 (SITA.sk) - V Spišskej Teplici pri Poprade vzniklo obecné múzeum, zriadiť sa ho podarilo vďaka cezhraničnému projektu za viac ako 1,2 milióna eur. Nachádza sa vo viac ako storočnej budove pri miestnom kostole, ktorú na tento účel zrenovovali.Ako pre agentúru SITA potvrdil starosta obce Radoslav Šeliga, expozícia približuje históriu obce a lokality od praveku až po 20. storočie. Financie na projekt s názvom Cisterciáni pod Tatrami – spoločné korene a spoločná budúcnosť Szafliar a Spišskej Teplice získala obec z programu cezhraničnej spolupráce Interreg PL-SK.Samospráva sa v rámci inštalovania expozície snažila zachytiť všetky obdobia histórie obce a nájsť čo najviac artefaktov. Do zbierky múzea prispeli predmetmi aj samotní obyvatelia.Podľa starostu sa tak podarilo získať z historického hľadiska veľmi zaujímavé artefakty. Pre účely múzea zrekonštruovali kamennú budovu, ktorá predtým slúžila na prevádzkové účely obecného úradu. Podľa Šeligu v nej bolo skladisko materiálu, náradia, garáž, pričom nebola v dobrom technickom stave.„Je to aj pocta našim predkom, že sme ju nezbúrali, ale zrekonštruovali a urobili z nej miesto, ktoré bude slúžiť našim obyvateľom i širokej verejnosti na to, aby sa oboznámili s históriou obce, ktorá je významná," dodal. Samospráva chcela v rámci projektu zároveň takýmto spôsobom sprístupniť obyvateľom a turistom aj prvky cisterciánskeho dedičstva.Zaujímavým prvkom v rámci expozície je aj model mamuta s mláďaťom. Ako vysvetlil starosta, práve v katastri obce sa totiž v 50. rokoch minulého storočia podarilo objaviť mamutie pozostatky.„Veľa sa z nich nezachovalo. Mamuty ale v našej lokalite určite žili, pretože máme dostatočné množstvo vodných zdrojov a oni potrebovali vodu. Určite sa tu zdržiavali a žili," komentoval. Model vytvoril miestny obyvateľ Miroslav Dudáš, rovnako aj diorámu neandertálcov, či repliku stroja na drvenie handier, z ktorých sa následne vyrábal papier.Ako ďalej poznamenal Šeliga, práve v Spišskej Teplici bola totiž v minulosti významná papiereň. Dudáš zároveň navrhol a realizoval aj prvky na fasáde múzea a ďalšie exponáty v rámci expozície. Stavebné práce zase vykonával obecný sociálny podnik.Obnova budovy pre zriadenie múzea bola len jedným z piatich stavebných objektov v rámci projektu za viac ako 1,2 milióna eur. Zahŕňal tiež revitalizáciu parku v centre obce, vybudovanie dažďovej záhrady i kalvárie nad obcou. Financie išli aj na osadenie turistických informačných tabúľ a smerovníkov.Okrem toho sa podarilo zreštaurovať barokové sochy, ktoré sa našli v hospodárskych budovách farského úradu. „Zachránili sme ich pred totálnym zničením. Boli zreštaurované a sú zapísané v pamiatkovom fonde ako národná kultúrna pamiatka. Teraz sú súčasťou expozície nového múzea," vysvetlil Šeliga. V rámci projektu tiež zrealizovali workshopy, vznikla nová kniha i divadelná hra.Múzeum ešte nie je otvorené, obec v súčasnosti pripravuje prehliadky pre verejnosť. Po zaškolení sprievodcov si budú môcť záujemcovia zarezervovať termín návštevy múzea.