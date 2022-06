V Spojených štátoch prešiel oboma komorami Kongresu návrh zákona o zbraniach

Návrh zákona týkajúci sa kontroly predaja a držby zbraní v Spojených štátoch prešiel oboma komorami Kongresu. Snemovňa reprezentantov ho v piatok schválila v pomere hlasov 234 za a 193 proti.

Ku všetkým demokratom sa pridalo 14 republikánov. Senát dal návrhu zelenú vo štvrtok. Legislatíva tak smeruje k prezidentovi Joeovi Bidenovi , ktorý by ju mal podľa Bieleho domu podpísať ešte v sobotu.

25.6.2022 (Webnoviny.sk) -Návrh zákona, ktorý zostavili senátori z Demokratickej aj Republikánskej strany, zahŕňa sprísnenie previerok pre kupcov zbraní mladších ako 21 rokov a federálne financovanie programov zameraných na duševné zdravie a zlepšovanie školskej bezpečnosti. Vyzýva aj na financovanie na podporu štátov pri prijímaní zákonov, ktoré by odobrali strelné zbrane ľuďom považovaným za hrozbu. Tiež blokuje predaj zbraní osobám usvedčeným z páchania násilia na nezosobášených intímnych partneroch.Návrh vynecháva oveľa prísnejšie obmedzenia, ktoré demokrati už dlho presadzujú, ako je zákaz útočných zbraní a previerky všetkých transakcií so zbraňami. Aj tak je to však najvýznamnejšia legislatíva týkajúca sa strelných zbraní za takmer 30 rokov. Zákonodarcovia ju schválili po májových masových streľbách v supermarkete v Buffale a základnej škole v Uvalde, ktoré si vyžiadali 31 mŕtvych.