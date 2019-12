V SR aj v EÚ prevládajú klietkové chovy nosníc nad ostatnými spôsobmi

Ilustračné foto. Foto: TASR/Daniel Veselský Foto: TASR/Daniel Veselský

Bratislava 6. decembra (TASR) - Na Slovensku, ako aj v EÚ ako celku stále prevládajú klietkové chovy nosníc nad ostatnými spôsobmi chovu. Informoval o tom na tlačovej konferencii riaditeľ Únie hydinárov Slovenska (ÚHS) Daniel Molnár v súvislosti so skutočnosťou, že producenti vajec v SR zaznamenávajú tlak zahraničných obchodných reťazcov a ochranárskych združení na zvyšovanie ponuky vajec z podstielkových chovov.spresnil Molnár.Zmena systému chovu obohatených klietok na voliérové chovy si podľa Molnára vyžaduje investície vo výške 47,3 milióna eur, ktoré v súčasnej dobe a pri súčasnom vývoji cien za obdobie posledných osem rokov nemá hydinársky sektor k dispozícii.Molnár pripomenul, že viaceré zahraničné obchodné reťazce deklarovali, že od roku 2025 nebudú vo svojich prevádzkach predávať spotrebiteľom vajcia z klietkových chovov. A to aj napriek tomu, že tieto ich požiadavky nemajú žiadnu oporu v národnej ani európskej legislatíve. Legislatíva EÚ iba pred niekoľkými rokmi prijala opatrenia na zmenu chovu nosníc. V rámci EÚ bolo nariadené, aby boli všetky konvenčné klietkové chovy po 1. januári 2012 nahradené chovom nosníc v obohatených klietkach. Tým EÚ zabezpečila pre nosnice výrazne lepšie životné podmienky.Tlak zahraničných obchodných reťazcov podľa Molnára nemá ani žiadne kvalitatívne opodstatnenie. Dôvodom je fakt, že kvalita a zloženie vajec vôbec nezávisí od spôsobu chovu nosníc.spresnil.Molnár zdôraznil, že aj spotrebiteľ musí počítať s tým, že klietkové vajcia sú na pulte najlacnejšie.poznamenal.dodal Molnár.Podľa slov prezidenta Zväzu obchodu SR Martina Katriaka slovenskí obchodníci neevidujú, že by slovenský spotrebiteľ vyvíjal tlak na obchodné reťazce, aby kupovali vajcia z podstielkového chovu.doplnil na tlačovej konferencii Katriak.