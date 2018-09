V SR doteraz neprepustili ani jedného väzňa odsúdeného na doživotie

Na snímke v modrom na doživotie odsúdený Ľubor Masár po skončení pojednávania na Okresnom súde v Trnave v stredu 5. septembra 2018. Foto: TASR - Lukáš Grinaj Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Bratislava 9. septembra (TASR) - V histórii Slovenskej republiky doteraz nebol prepustený na slobodu ani jeden z väzňov odsúdených na doživotný trest odňatia slobody. Naposledy sa o to usiloval v strede tohto týždňa Ľubor Masár na Okresnom súde v Trnave. V súčasnosti si doživotný trest odňatia slobody odpykáva v slovenských ústavoch na výkon trestu odňatia slobody 55 väzňov. TASR o tom informoval riaditeľ Kancelárie generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Adrián Baláž.povedal Baláž.Na preukázanie plnenia podmienok na podmienečné prepustenie odsúdeného vypracúva väzenský ústav hodnotenie.vysvetlil Baláž.Senát Okresného súdu v Trnave v stredu (5.9.) rozhodol, že na doživotie odsúdený Ľubor Masár nebude podmienečne prepustený na slobodu. Trest dostal ako spolupáchateľ vraždy Holanďanky Gabrielly Widdershovenovej–Groenovej, ktorá sa odohrala v auguste 1990 a bola spáchaná mimoriadne agresívnym spôsobom. Proti uzneseniu podal obhajca odsúdeného sťažnosť. Bol by prvý, ktorý by sa dostal po 25 rokoch na slobodu.