V Srbsku sa začalo spoločné vojenské cvičenie s Ruskom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Belehrad 1. októbra (TASR) - V Srbsku sa v pondelok začalo spoločné rusko-srbské vojenské cvičenie BARS-2018. Informovala o tom rozhlasová stanica Echo Moskvy.Podľa ruského ministerstva obrany sa na cvičení zúčastnia posádky lietadiel MiG-29 a vrtuľníkov Mi-8. Rezort dodal, že na manévroch sa zúčastní do desať kusov bojovej techniky a ich hlavnou úlohou je nácvik zadržiavania vzdušných cieľov a výcvik vzdušného boja a prvkov pilotáže. Spoločné rusko-srbské posádky budú nacvičovať aj taktické údery na pozemné ciele a výsadky. Cvičenie by malo trvať päť dní.Echo Moskvy dodalo, že zatiaľ nie je jasné, či cvičenie nejako súvisí so zhoršením situácie v Kosove, keď sa asi 60 príslušníkov kosovského policajného útvaru osobitého určenia presunulo na sever Kosova - obývaný prevažne Srbmi -, kde zabezpečovali krátku návštevu kosovského prezidenta Hashima Thaciho na hrádzi jazera Gazivode.Srbský prezident Aleksandar Vučič kvôli tomu v sobotu uviedol armádu do stavu najvyššej bojovej pohotovosti. Minister vnútra Nebojša Stefanovič učinil to isté v prípade srbskej polície.O najnovšom vývoji situácie bude Vučič v utorok v Moskve rokovať s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Vučič v sobotu vyhlásil, že Putina chce požiadať, aby Srbsko podporil pri riešení problémov s Kosovom.Putin hovorca Dmitrij Peskov neskôr uviedol, že hovoriť o pomoci Belehradu zo strany Moskvy je zatiaľ predčasné.