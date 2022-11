V stanovom mestečku v Kútoch je 145 migrantov, v iných častiach Slovenska k ich masovému sústredeniu nedochádza (foto+video)

Vyhostiť ich nemôžu

Pomoc polície

12.11.2022 (Webnoviny.sk) - V stanovom mestečku v Kútoch sa momentálne nachádza 145 nelegálnych migrantov. Ako informovala Polícia SR na Facebooku, žiadne masové sústredenie migrantov v ostatných častiach krajiny nezaznamenala.„Prečo? Lebo žiadny nelegálny migrant nechce zostať na Slovensku. Z ich pohľadu sme nezaujímavá krajina,“ uviedla polícia. Zároveň požiadala obyvateľov, aby boli ostražití pri čerpaní informácií na tému nelegálnej migrácie.„Rôzni producenti správ majú tendenciu situáciu zveličovať a preháňať, a to s jediným cieľom – šíriť strach, vyvolať chaos a podporovať nenávisť voči cudzincom,“ podčiarkla polícia.Upozornila na to, že migrantov zo Sýrie a Afganistanu nemôže administratívne vyhostiť, pretože v ich domovskej krajine je vojnový konflikt, vzťahuje sa na to medzinárodné právo.„Česká polícia migrantov zo Sýrie alebo Afganistanu zadržiavala, avšak české súdy jej konanie uznali za nesúladné s medzinárodným právom, a preto už ani ona k takýmto krokom nepristupuje,“ doplnila polícia.Mnohí migranti prišli nielen o majetok, ale aj o svojich príbuzných. Policajti im pomáhajú aj nad rámec svojich zákonných povinností a mimo služobného času. Koordinujú aj základnú zdravotnú starostlivosť a pomáhajú zabezpečiť stravu, najmä pre ženy a deti.Pre ich evidenciu na území Slovenska polícia dočasne vytvorila vysunuté pracovisko Oddelenia cudzineckej polície v Brodskom neďaleko Kútov. Núdzové ubytovanie nájdu migranti v budovách v Rohovciach a v Opatovskej Novej Vsi. Oddýchnuť a občerstviť sa môžu v stanoch postavených v tejto lokalite a stany majú k dispozícii aj na Oddelení cudzineckej polície v Bratislave na Regrútskej ulici.„Ďalšie miesta na vybudovanie dočasných prístreškov máme vytipované a na ich zriadení spolupracujeme s príslušnými okresnými úradmi. Na spoluprácu pri prevádzkovaní týchto núdzových prístreškov sme oslovili dobrovoľníkov a neziskové organizácie,“ dodala polícia.