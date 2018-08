V Starom Meste a Novom Meste pribudli kandidáti na starostov

Ilustračná snímka Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. augusta (TASR) – Kandidáti na post starostov pre tohtoročné novembrové komunálne voľby pribúdajú aj v ďalších dvoch najväčších bratislavských mestských častiach, a to v Starom Meste a Novom Meste. O kreslo staromestského starostu chce zabojovať IT konzultant Michal Šulek a o funkciu novomestského starostu má záujem obchodný riaditeľ Miroslav Kolesár. O priazeň voličov sa uchádzajú ako kandidáti iniciatívy .TERAZ v spolupráci so Stranou moderného Slovenska.prezentuje iniciatíva svojho kandidáta, ktorý chce zužitkovať viac ako 15-ročné skúsenosti z národných a medzinárodných projektov. Jeho prioritami sú odpadové hospodárstvo a sanitácia verejných priestorov, udržateľný rozvoj v sociálnych službách a vzdelávaní, ekológia mesta a udržateľný urbánny manažment.Obchodný riaditeľ nadnárodnej spoločnosti Miroslav Kolesár chce popri riešení základných problémov obyvateľov priblížiť Nové Mesto úrovni mestských častí iných európskych metropol.konštatuje iniciatíva. Kolesár sa chce venovať najmä komplexnému systému parkovania, separácii odpadov, implementácii polopodzemných zberných nádob a bezpečnosti verejných priestranstiev a detských ihrísk.Do boja o funkciu starostu Starého Mesta už vstúpila dizajnérka a aktivistka Dana Kleinert z tímu okolo kandidáta na primátora Bratislavy Matúša Valla, ktorú podporuje hnutie Progresívne Slovensko a strana SPOLU - občianska demokracia. Kandiduje aj urbanistka, bývalá odborná zamestnankyňa bratislavského magistrátu a súčasná poslankyňa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Zuzana Aufrichtová. Tá je spoločnou kandidátkou strán SaS, Zmena zdola a OKS a hnutí OĽaNO, Sme rodina a NOVA. Súčasný starosta Radoslav Števčík sa zatiaľ k opätovnej kandidatúre oficiálne nevyjadril.V Novom Meste bol doteraz jediným oficiálnom kandidátom na starostu občiansky aktivista a spoluzakladateľ Zelenej hliadky Matúš Čupka. Ten svoju kandidatúru ako nezávislý ohlásil ešte vlani. Súčasný starosta Rudolf Kusý ešte pred letom uviedol, že otázkou jesenných volieb sa nezaoberá a sústredí sa na rozbehnuté aktivity a projekty.