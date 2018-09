V Starom Meste pribudli ďalší oficiálni kandidáti na post starostu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 12. septembra (TASR) – O post starostky bratislavského Starého Mesta chce v tohtoročných novembrových komunálnych voľbách zabojovať aj miestna poslankyňa Barbora Oráčová. O priazeň voličov sa uchádza ako nezávislá a ako hovorí, na svoje rozhodnutie má desiatky plus 1951 dôvodov, čo predstavuje jej podporu zo strany miestnych obyvateľov.uviedla pre TASR Oráčová. Iniciatíva kandidovať však podľa nej prišla najprv zo strany občanov.podotkla Oráčová.Do volebného súboja vstupuje s ponukou zmeny prístupu staromestského miestneho úradu smerom k občanom, zrýchlenia administratívnych procesov, vrátane riešenia problémov a podnetov od obyvateľov.prisľúbila Oráčová. Do volieb podľa vlastných slov nejde s marketingovými sľubmi, ale zoznamom opatrení od drobných, časovo a finančne nenáročných, až po tie väčšie na niekoľko rokov.doplnila Oráčová. Týkajú sa parkovania, zlepšenia fungovania stavebného úradu či bezpečnosti. Systémové zmeny navrhuje v oblasti starostlivosti o zeleň, čistoty a revitalizácie verejných priestorov a vnútroblokov, obnovy detských ihrísk či opráv chodníkov.Kandidatúru na starostu Starého Mesta potvrdil pre TASR aj niekdajší poslanec a prednosta miestneho úradu Sven Šovčík. Okrem starostovskej funkcie má záujem aj o kreslo mestského poslanca.doplnil Šovčík.Pri presviedčaní voličov sa chce opierať o skúsenosti zo štyroch volebných období poslancovania v miestnom zastupiteľstve a dvoch období práce mestského poslanca, ale tiež na skúsenosti z pôsobenia vo funkcii prednostu miestneho úradu či osemročné skúsenosti, ktoré získal vo Viedni v spoločnosti, ktorá zabezpečovala pre rakúsku metropolu komunálne bývanie.skonštatoval Šovčík. Svoj volebný program a priority chce predstaviť v najbližšom čase.Do boja o funkciu starostu Starého Mesta už vstúpili súčasný starosta Radoslav Števčík ako nezávislý a dizajnérka a aktivistka Dana Kleinert z tímu okolo kandidáta na primátora Bratislavy Matúša Valla, ktorú podporujú hnutie Progresívne Slovensko a strana Spolu - občianska demokracia. Kandiduje aj urbanistka, bývalá odborná zamestnankyňa bratislavského magistrátu a súčasná poslankyňa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Zuzana Aufrichtová. Tá je spoločnou kandidátkou strán SaS, Zmena zdola a OKS a hnutí OĽaNO, Sme rodina a NOVA. O kreslo chce zabojovať IT konzultant Michal Šulek ako kandidát iniciatívy .TERAZ v spolupráci so Stranou moderného Slovenska a ako nezávislý kandiduje trojnásobný poslanec Martin Borguľa.