V Starom Smokovci vznikne Ružencová záhrada, venovaná bude Jánovi Pavlovi II.

Pôjde o kópiu Panny Márie z Ruskinoviec

Kardinál si pozrie záhradu v inom termíne

Slovensko navštívil trikrát

10.5.2025 (SITA.sk) - V Starom Smokovci vo Vysokých Tatrách vznikne Ružencová záhrada. Pripomínať bude Jána Pavla II. a jeho návštevu pred tridsiatimi rokmi.Ako pre agentúru SITA ozrejmil primátor Tatier Jozef Štefaňák , nachádzať sa bude na lúke vedľa kostolíka Nepoškvrneného počatia Panny Márie a neďaleko chaty Čučoriedka, do ktorej Karol Wojtyla chodieval ešte ako mladý kňaz. Slávnostne ju otvoria 27. mája.„Ján Pavol II. bol veľkým milovníkom hôr, turistiky, chodil sem často, zároveň bol veľkým priaznivcom ruženca,“ vysvetlil primátor dôvod realizácie projektu Ružencovej záhrady v Tatrách. Spájať bude v sebe prvky klasického umenia s moderným.„Škola umeleckého priemyslu v Kežmarku pracuje na jednotlivých výjavoch z ruženca a na 3D tlačiarni vytvorí sochu Panny Márie. Pôjde o kópiu Panny Márie z Ruskinoviec. Drevené stojany zase vyrába rezbár Anton Lach z Malej Frankovej,“ uviedol.Kým originál spomínanej sochy Panny Márie sa nachádza v Národnej galérii, ďalšiu kópiu majú aj v spomínanom kostolíku v Starom Smokovci.V ďalšom tatranskom kostole, v Novom Smokovci, majú relikvie Jána Pavla II., ktorého pápež František vyhlásil v roku 2014 za svätého. Farnosť ich dostala do daru od kardinála Stanislava Dziwisza, ktorý bol takmer štyridsať rokov osobným tajomníkom Wojtylu.Samotný kardinál sa síce podľa Štefaňáka na otvorení záhrady nebude môcť zúčastniť, plánuje si ju však prísť pozrieť v inom termíne.„Požehná ju biskup František Trstenský , ktorý bude zároveň korunovať sochu Panny Márie za kráľovnú Tatier,“ dodal. Aj takýmto spôsobom si chcú Tatry podľa jeho slov pripomenúť osobnosť Jána Pavla II. „On sám zvykol hovoriť, že Tatry Slovákov a Poliakov nerozdeľujú, ale spájajú,“ povedal.Pápež Ján Pavol II. viedol katolícku cirkev od roku 1978 až do svojej smrti v roku 2005, počas pontifikátu navštívil Slovensko trikrát. Vysoké Tatry navštívil 3. júla 1995. Oddychoval vtedy v altánku pri Sliezskom dome v nadmorskej výške 1 670 metrov, previezol sa vrtuľníkom ponad Tatry a osobne posvätil drevený kríž, ako aj symboly horských záchranárov – lano a čakan.Na programe apoštolskej cesty mal vtedy okrem Vysokých Tatier aj Bratislavu, Nitru, Šaštín, Košice, Prešov, Spišskú Kapitulu, a Poprad. Vyvrcholením jeho návštevy bolo slúženie svätej omše na púti na Mariánskej hore v Levoči 3. júla 1995 za účasti viac než 650-tisíc pútnikov.Sériu podujatí venovaných výročiu návštevy poľského pápeža v Tatrách odštartovalo mesto v úvode roka charitatívnou akciou v Starom Smokovci. Výťažok z nej bol určený na obnovu kostolíka v Starom Smokovci z roku 1888. Pamiatke Jána Pavla II. bol venovaný aj Tatranský ľadový dóm na Hrebienku či výstava s názvom Ján Pavol II. a Slovensko v rovnomennom kostole.