V stavebníctve chýbajú pracovníci, dôvodom je nízky záujem o štúdium aj nedostatok odborníkov

10.2.2020 (Webnoviny.sk) - V stavebníctve chýbajú pracovníci prakticky vo všetkých profesiách, robotníckych aj inžinierskych. Dôvodmi sú nižší záujem o štúdium s uplatnením v tomto sektore, ako aj nedostatok odborníkov v rôznych odboroch.Dekan Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave Stanislav Unčík tvrdí, že z hľadiska potrieb stavebného trhu by potrebovali ročne najmenej dvakrát viac absolventov inžinierov namiesto súčasných zhruba tristo. A všetci by si podľa neho bez problémov našli prácu v stavebníctve."Stavebné firmy sa často pýtajú na inžinierov, chceli by prijať viac inžinierov, ale nevieme im viac ponúknuť, pretože ich viac nemáme. V súčasnosti by sme vedeli umiestniť aj dvojnásobný počet inžinierov, ako ich teraz máme," povedal Unčík pre agentúru SITA.Na stavebnej fakulte v hlavnom meste majú podľa neho okolo tristo absolventov inžinierov, pričom na stavebnom trhu by mohli ročne umiestniť päťsto, šesťsto, možno aj viac. Uplatnenie ich absolventov je podľa dekana bezproblémové."Všetci naši absolventi majú prakticky prácu hneď ako skončia. Mnohí pracujú, sú zamestnaní, už počas štúdia. Veľké stavebné firmy organizujú rôzne aktivity, aby prilákali študentov, robia súťaže diplomových prác, aby si mohli vyberať najlepších," uviedol Unčík.Stavbári podľa neho motivujú študentov aj finančne, aby k nim prišli. Priestor na uplatnenie v stavebníctve majú všetci, hoci dekan pripúšťa, že niektorí skončia mimo odvetvia, ktoré vyštudujú, a to z rôznych dôvodov.Stavebná fakulta STU má v súčasnosti viac ako dvetisíc študentov, pričom ich počet dlhodobo klesá. Pred dvoma rokmi ich bolo ešte približne 2 300, no pred desiatimi rokmi mala fakulta aj viac ako tritisíc, či takmer štyritisíc študentov."Približne pred desiatimi rokmi sme zapísali do prvého ročníka okolo osemsto študentov, pred dvoma rokmi už len zhruba 450. Pozitívnou správou je, že za posledné dva roky sa nám podarilo obrátiť tento trend a v tomto akademickom roku sa zapísalo 524 študentov," poznamenal Unčík.Celkový počet študentov podľa neho klesá aj z dôvodu slabších ročníkov v minulých rokoch. "Spomalili sme pokles, ale ešte sme ho nedokázali obrátiť tak, aby sa zvyšoval celkový počet študentov," podotkol."Máme relatívne málo absolventov, okolo tristo na inžinierskom stupni, dokonca ani nie tristo na bakalárskom stupni štúdia. Určitý pokles absolventov bude pokračovať u inžinierov v niekoľkých ďalších rokoch, kým sa nezačnú prejavovať silnejšie ročníky nastupujúce do prvých ročníkov," očakáva Unčík.Príčiny nižšieho záujmu o štúdium sú podľa dekana veľmi podobné na všetkých vysokých školách na Slovensku, okrem výnimiek. Hovorí, že podobný problém majú aj prírodovedné fakulty."Myslím, že ešte dva roky by mal tento pokles pretrvávať, potom sa začne trochu dvíhať demografická krivka. Medziročný pokles je rádovo jedno percento," povedal Unčík.Za oveľa väčší však problém považuje to, že maturanti vo veľkom odchádzajú študovať do zahraničia, z nich zhruba štvrtina, tretina ide do Českej republiky. Do určitej miery to podľa dekana môže súvisieť s lepšími materiálnymi podmienkami v Česku, kde sa v školstve viac investuje."Na druhej strane si myslím, že je to do veľkej miery aj určitou celkovou spoločenskou klímou na Slovensku. Ľudia nie sú spokojní s atmosférou v spoločnosti, a to sa prenáša aj zo stredných škôl, kde ani učitelia nie sú spokojní. Dokonca mám informácie, že často aj stredoškolskí učitelia nabádajú študentov, aby išli študovať do zahraničia, pretože na Slovensku nie je dobre," upozornil Unčík.Problém vidí aj v tom, že reformy na stredných školách v minulosti viedli k redukcii výučby matematiky. "Mnohí študenti sa cítia slabší z matematiky, a tým pádom sa vyhýbajú technickým odborom," dodal pre agentúru SITA dekan Stavebnej fakulty STU Stanislav Unčík.