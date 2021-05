V Štrasburgu odštartovala Konferencia o budúcnosti Európy, do diskusií sa môžu zapojiť aj občania

Tematické diskusie

Zapojiť chcú občanov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.5.2021 (Webnoviny.sk) - V Európskom parlamente (EP) v Štrasburgu v nedeľu inauguračným podujatím odštartovala Konferencia o budúcnosti Európy. Plénum Konferencie o budúcnosti Európy bude pozostávať zo 108 poslancov EP, 54 zástupcov Rady (dvaja zástupcovia z každého členského štátu) a troch členov Európskej komisie (EK), ako aj zo 108 zástupcov zo všetkých národných parlamentov krajín EÚ a z občanov.Na práci pléna sa zúčastní 108 občanov, ktorí budú diskutovať o občianskych návrhoch vychádzajúcich z panelových diskusií či mnohojazyčnej digitálnej platformy. EP o tom informoval na svojej internetovej stránke.V pléne zasadne po 18 zástupcov z Výboru regiónov a z Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, ako aj osem zástupcov sociálnych partnerov a ďalších osem reprezentantov občianskej spoločnosti. Do diskusií o medzinárodnej úlohe EÚ bude prizvaný vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.Diskusie budú štruktúrované tematicky na základe odporúčaní panelových diskusií občanov a podnetov z mnohojazyčnej digitálnej platformy.Platforma predstavuje centrálny priestor, v ktorom sa budú zhromažďovať, analyzovať a publikovať príspevky zo všetkých podujatí Konferencie. Plénum predloží svoje návrhy Výkonnej rade Konferencie, ktorá v súčinnosti s plénom zostaví správu a následne ju zverejní prostredníctvom digitálnej platformy.Konečný výsledok Konferencie bude obsiahnutý v správe spoločného predsedníctva, z ktorej by mali vyplývať konkrétne opatrenia.„Chceme vytvoriť skutočný impulz zdola nahor. Konferencia bude omnoho viac než iba cvičenie v počúvaní, bude to spôsob, ako naozaj zapojiť občanov do vymedzenia našej spoločnej európskej budúcnosti," povedal poslanec EP a spolupredseda Výkonnej rady Konferencie Guy Verhofstadt.„Táto Konferencia je pre EÚ bezprecedentnou udalosťou. Vytvárame priestor, v rámci ktorého môžu občania diskutovať so zvolenými zástupcami ako rovní s rovnými s cieľom určiť budúcnosť Európy. Toto sa dosiaľ nikdy nevyskúšalo, sme však presvedčení, že to posilní našu Európsku úniu," uviedla podpredsedníčka EK pre demokraciu a demografiu Dubravka Šuica.