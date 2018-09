V strate skončilo najmenej firiem za posledných päť rokov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. septembra (TASR) - Za posledných päť rokov vykázalo v daňovom priznaní stratu najmenej spoločností. Vyplýva to z analýzy poradenskej spoločnosti Bisnode, ktorá skúmala vývoj počtu firiem s nulovým či záporným výsledkom hospodárenia.Analýza ukázala, že podiel týchto firiem vlani dosiahol úroveň 32 percentuálnych bodov, čo je o jedno percento menej ako v roku 2016, no až o 10 % menej ako v roku 2013, pričom v roku 2014 na Slovensku začali platiť daňové licencie známe akoPodľa analýzy vykázalo stratu alebo nulový zisk v minulom roku až 55.598 firiem z celkového počtu spoločností, ktoré podali daňové priznanie, čo predstavuje podiel 32 %. Analýza zároveň poukázala na klesajúci trend za obdobie posledných piatich rokov.hovorí Petra Štěpánová, analytička Bisnode.Princíp daňových licencií, ktoré boli zavedené v roku 2014 a firmy ich prvýkrát platili v roku 2015 bol ten, že aj spoločnosti, ktorým vyšla v priznaní nula alebo strata, museli štátu odviesť minimálnu daň. Táto povinnosť sa však od tohto roku zrušila. Firmy tak v tomto zdaňovacom období licencie platili poslednýkrát.Z analýzy ďalej vyplýva, že v roku 2013 uviedlo nulu či stratu v priznaní viac ako 62.092 firiem z celkového počtu 147.144 spoločností, teda 42 % podiel. Rok na to klesol podiel firiem s nulovým alebo záporným ziskom na úroveň 38 %, išlo vtedy o 63.659 firiem z celkového počtu 168.663. Percentuálny podiel klesal aj v nasledujúcich rokoch. Kým v roku 2015 bol ešte na úrovni 35 % a v roku 2016 na 33 %, vlani klesol na 32 %, pričom nulu alebo stratu vykázalo spolu 55.598 firiem z celkového počtu 171.761 podnikov.