V Strážskom sa zrútila časť mosta, bude potrebovať veľkú rekonštrukciu

Na snímke poškodený most cez rieku Laborec zo Strážskeho v okrese Michalovce do miestnej časti Krivošťany 14.októbra 2019. Foto: TASR - Roman Hanc Foto: TASR - Roman Hanc

Strážske 16. októbra (TASR) – Most cez rieku Laborec v Strážskom, na ktorom došlo v pondelok (14. 10.) k zrúteniu časti chodníka, bude potrebovať takmer kompletnú rekonštrukciu. Rozsah a spôsob prác bude známy do mesiaca. Informoval o tom predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka počas stretnutia krajského krízového štábu v stredu popoludní.povedal Trnka s tým, pôjde o takmer kompletnú rekonštrukciu.V súčasnosti je časť mosta sprístupnená pre peších, čo Trnka označil za bezpečné. Toto rozhodnutie vyplynulo z doterajších posudkov interných odborníkov Správy ciest KSK.doplnil. Náhradné riešenia bude mať kraj podľa Trnkových slov pripravené do troch týždňov. Mali by riešiť všetky potenciálne situácie, ktoré vyplynú zo záverov statika.Pravidelná kontrola, ktorú Správa ciest KSK na moste 12. apríla realizovala, bola podľa Trnku v súlade s vyhláškou ministerstva dopravy. Keďže však ide len o vizuálnu obhliadku, nebolo podľa neho možné odhaliť prípadné vnútorné poškodenie mostnej konštrukcie. V prípade mostu v Strážskom ide o takzvaný most "Vlošák". Jeho konštrukciu tvoria prepäťové laná, na ktorých je položený betónový nosník. Ako Trnka uviedol, spomedzi 650 mostov v správe KSK ich je tohto typu 150. I preto kraj zvažuje v budúcnosti realizovať dronový systém skenovania mostov, ktorý by odhalil vnútorné poškodenia nosných konštrukcií. "uzavrel.