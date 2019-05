V Strečne začala opäť premávať kompa, vodičom ušetrí kilometre

Ilustračné foto. Foto: FOTO TASR/Štefan Puškáš Foto: FOTO TASR/Štefan Puškáš

Strečno 18. mája (TASR) - Cez Váh medzi Strečnom a Nezbudskou Lúčkou v okrese Žilina začala v sobotu opäť premávať kompa. Vodiči si tak prostredníctvom nej budú môcť skrátiť cestu z Martina do Terchovej o 25 kilometrov a zároveň sa vyhnúť kolónam v Žiline.skonštatoval starosta Dušan Štadáni.Plavidlo podľa neho pritiahne do obce aj motoristov, ktorí sa tam potom zdržia.ozrejmil.povedal prevádzkovateľ kompy Bohuš Čurjak.Z pôvodnej kompy podľa neho zostalo desať percent materiálu.priblížil.Pôvodná kompa mala problémy premávať pri vetre, ale i nižšej hladine.ozrejmil prevádzkovateľ.Nové plavidlo má rovnaké parametre ako pôvodné. Má nosnosť 30 ton.dodal Čurjak.Plavidlo patrí obci, ktorá ho dala do nájmu Čurjakovi na základe verejnej súťaže. Doba nájmu je maximálne osem rokov. Hodnota plavidla bude odpisovaná počas ôsmich rokov a po ôsmich rokoch prejde opäť do obce. Kompa by mala byť otvorená každý deň od 7.00 h do 20.00 h.