V Stredozemnom mori sa tento rok utopilo už vyše 1000 migrantov

Berlín 2. októbra (TASR) - Predpokladá sa, že od začiatku tohto roka sa utopilo už celkove 1028 migrantov, ktorí sa pokúšali preplaviť cez Stredozemné more do Európy. Uviedol to v stredu predstaviteľ nemeckej pobočky Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) Dominik Bartsch, ktorého citovala tlačová agentúra DPA.Podľa jeho slov ide už o šiesty rok po sebe, keď sa v Stredozemnom mori utopilo vyše 1000 ľudí.zhodnotil Bartsch, ktorého údaj sa vzťahuje k utorku. Upozornil, že Európa sa musí postaviť čelom svojim povinnostiam.V roku 2018 zaznamenala UNHCR v súvislosti s plavbami migrantov 2277 obetí na životoch alebo nezvestných.Štyria členovia EÚ - Nemecko, Francúzsko, Taliansko a Malta - vypracovali nedávno plán na zavedeniepreberania migrantov, ktorí boli zachránení z člnov v Stredozemnom mori, ich prerozdeľovania medzi ochotné krajiny a navracania, ak migranti nepožiadajú o azyl alebo naň nemajú nárok. Rátajú s tým, že všetky tieto úkony nepotrvajú dokopy dlhšie ako štyri týždne.Cieľom je získať predpis vzťahujúci sa na všetky krajiny EÚ. V súčasnosti platí, že zodpovednou za spracovanie žiadosti o azyl je tá krajina, kde utečenec prvýkrát vstúpi na európsku pôdu.povedal Bartsch. Dodal, že nehovorí o tom, že by mali mať migranti zaručené právo zostať, ale o tom, žePodľa údajov Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) sú takmer dve tretiny overených prípadov úmrtí migrantov v Stredozemnom mori evidované na trase zo severnej Afriky do Talianska. Od začiatku roka 2014 zahynulo pri takýchto plavbách v Stredomorí už najmenej 15.000 ľudí.