V Stredozemnom mori sa utopilo 75 migrantov, snažili sa na lodi preplaviť do Talianska

21.11.2021 (Webnoviny.sk) - Sedemdesiatpäť migrantov sa tento týždeň podľa migračnej agentúry Organizácie Spojených národov (OSN) utopilo v Stredozemnom mori pri Líbyi, keď sa snažili loďou dostať do Talianska. Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) o tejto tragédii informovala v sobotu na mikroblogovacej sieti Twitter.Uviedla, že o tom informovali pätnásti preživší, ktorých zachránili rybári a previezli ich do prístavu Zuára na severozápade Líbye. Ďalšie informácie organizácia hneď neposkytla.Zároveň talianska pobrežná stráž v sobotu oznámila, že zachránila viac ako 420 migrantov, vrátane desiatok detí, ktorí sa plavili cez Stredozemné more a dostali sa do ťažkostí. Vo vyhlásení pobrežná stráž uviedla, že v rámci jednej záchrannej operácie dopravila 70 ľudí na ostrov Lampedusa.Iné plavidlo pobrežnej stráže v sobotu prepravovalo do prístavu Porto Empedocle na Sicílii ďalších viac ako 350 migrantov, ktorých našli na potápajúcej sa lodi 115 kilometrov od sicílskeho pobrežia. Je medzi nimi aj viac ako 40 detí, uviedla talianska pobrežná stráž.