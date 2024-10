V stredu bude mať v SND slovenskú premiéru hra Falošná nota

Divadlo bez masky uvedie v slovenskej premiére 16. septembra 2024 hru súčasného francúzskeho autora Didiera Carona Falošná nota s Emilom Horváthom a Milanom Kňažkom. Inscenáciu režíruje Mária Záchenská, ktorá hru aj preložila z francúzštiny.





Hra Falošná nota mala svetovú premiéru na festivale Off d´Avignon v roku 2017, následne sa preniesla do Théâtre Michel v Paríži. Silný príbeh plný napätia s majstrovsky vystavanou zápletkou stavia diváka do úlohy sudcu. Hamletovský duch hry odhaľuje pravdu minulosti a strháva masky, ktoré zakrývajú pravú tvár obom protagonistom, ktorí proti sebe hrajú „šachovú partiu“. Diváci sú svedkami postupného psychického kolapsu človeka, ktorý sa najprv snaží zachrániť svoju povesť a potom holý život v hre, ktorú je nútený hrať proti svojej vôli.Ide v poradí o desiatu hru z pera Didiera Carona a jeho najuvádzanejšie dielo v zahraničí. Uvedená bola v mnohých európskych metropolách (Londýn, Amsterdam, Rím, Praha, Budapešť, Moskva, Kyjev). Hra sa od roku 2017 naďalej uvádza vo Francúzsku, kde je momentálne na turné a minulý rok bola opätovne uvedená na festivale v Avignone.

Didier Caron je hercom, dramatikom, režisérom a desať rokov bol riaditeľom divadla Théâtre Michel v Paríži. Napísal 15 divadelných hier a je autorom 4 divadelných adaptácií slávnych filmov. Inscenácia Le Repas des Fauves, ktorú režíroval v roku 2013, získala troch Molièrov, vrátane najlepšej divadelnej inscenácie. Je autorom a režisérom komédie Un Vrai Bonheur, ktorá bola päťkrát nominovaná na cenu Molière v roku 2002.



Mária Záchenská je francúzska divadelná režisérka a herečka slovenského pôvodu. Narodila sa v Banskej Bystrici. Divadelnú réžiu vyštudovala na pražskej DAMU. Už počas štúdia dostala za inscenáciu Turgenevovej hry Večer v Sorrente cenu za réžiu na Medzinárodnom festivale divadelných škôl v Brne. Po škole odišla na stáž do Paríža, kde zostala pracovať a založila si rodinu. Za svoju 30 ročnú kariéru vytvorila réžie pre desiatky divadiel a divadelné festivaly vo Francúzsku, ale aj v Luxemburgu a v Českej republike. Režírovala aj v bratislavskom Divadle Aréna. V súčasnosti pôsobí ako riaditeľka Théâtre de Morsang.



Inscenácia Falošná nota je piatou v repertoári Divadla bez masky. Vznikla v spolupráci s Činohrou SND a po premiére sa bude uvádzať striedavo na domovskej scéne Divadla bez masky v bratislavskom V-klube a v Modrom salóne v novej budove SND.



autor: Didier Caron

preklad a réžia: Mária Záchenská

dramaturgická spolupráca: Darina Abrahámová

scéna a kostýmy: Simona Vachálková

účinkujú: Emil Horváth, Milan Kňažko



Slovenská premiéra: 16. október 2024 v Slovenskom národnom divadle