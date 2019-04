V stredu štartuje finále extraligy žien, Slávia vyzve v derby Strabag

Ilustračná snímka Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Termíny finálovej série:



streda 10. 4. (ŠH Mladosť, 18.00), sobota 13. 4. (Dom športu, 18.00), streda 17. 4. (ŠH Mladosť, 18.00), prípadne sobota 20. 4. (Dom športu, 18.00), prípadne streda 24. 4. (ŠH Mladosť, 18.00)



Vzájomné zápasy: 4 - 2 (29. septmebra v ŠH Mladosť 3:0, 10. októbra v Dome športu 3:1 v MEVZA Cupe, 17. novembra v Dome športu 2:3, 26. januára v ŠH Mladosť 1:3, 17. februára v Humennom 3:2 vo finále SP, 23. februára v Dome športu 3:1)



Prehľad majsteriek Slovenska podľa počtu titulov:



17 - Slávia Bratislava (1993, 1994, 1995, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2008, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2017)



3 - Senica (2005, 2006, 2007), Doprastav Bratislava (2009, 2012, 2014)



2 - Žilina (1996, 1997)



1 - Strabag Bratislava (2018)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. apríla (TASR) - V bratislavskej hale Mladosť sa v stredu začína finálová séria parfems.sk extraligy volejbalistiek. Tretíkrát za sebou sa o titul pobijú v mestskom derby Slávia EU a Strabag VC FTVŠ UK.Dve najlepšie družstvá základnej i nadstavbovej časti v úvodných dvoch kolách vyraďovacej časti potvrdili rolu favoritov a do finále prešli bez zaváhania. Obhajca titulu Strabag si poradil s Prešovom (2:0 na zápasy) aj Pezinkom (3:0), víťazky Slovenského pohára "slávistky" zvládli súboje s Trnavou (2:0) a Novým Mestom nad Váhom (3:0). Prvé finále odohrajú v stredu o 18.00 h v hale Mladosť na palubovke víťaza nadstavby Slávie, do Domu športu sa séria presunie v sobotu, hrá sa na tri víťazstvá.Slávia vstúpila do play off z prvého miesta a preto začína doma. "povedal kormidelník Slávie a pokračoval:povedal pre web Slovenskej volejbalovej federácie tréner Slávie Michal Matušov, ktorý prevzal tím ako hlavný tréner v lete 2016.V dvadsaťsedemročnej histórii extraligy Slávia nechýbala vo finále play off ani raz, na konte má rekordných 17 titulov. "Slávistkám" sa od roku 2008 nestalo, že by pustili titul z rúk na viac než jeden rok. Pre Strabag je to tretie finále v sérii, vlaňajší titul bol pre klub historický. Minulý rok Strabag triumfoval aj v Slovenskom pohári, teraz je v hre o double Slávia, ktorá vo februárovom pohárovom finále v Humennom zdolala mestského rivala 3:2.Strabag v rámci prípravy na finále odohral zápas s Novým Mestom nad Váhom. "Sme spokojní, že sme vo finále, tretíkrát za tri sezóny," povedal kouč majstra Tomáš Varga, ktorý do pozície favorita stavia protivníka:V tejto sezóne zatiaľ má vo vzájomných súbojoch navrch Slávia, ktorá zvíťazila štyrikrát. Zo šiestich stretnutí sa len jedno - prvé v závere septembra - skončilo v troch setoch. V hale Mladosť je skóre bratislavských rivalov vyrovnané (1:1), v Dome športu má zatiaľ navrch Slávia (2:1), ktorá pridala spomenutý triumf na neutrálnej pôde v Humennom.