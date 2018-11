V stresovom teste EBA podpriemerne obstáli nemecké a britské banky

Deutsche bank, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 5. novembra (TASR) - Nemecké a britské banky obstáli v najnovšom stresovom teste Európskeho bankového dohľadu (EBA) Európskej centrálnej banky (ECB) podpriemerne.EBA o tom podľa portálu FAZ.net informoval v piatok (2.11.) v Londýne.Z úverových ústavov dostali najslabší rating Deutsche Bank a niektoré nemecké krajinské banky. Z nich sa na poslednom mieste ocitla NordLB. Jej vlastný rezervný kapitál klesol na 7,07 %. Taký zlý výsledok ústavu, na ktorom sa svojimi podielmi zúčastňujú spolkové krajiny Dolné Sasko a Sasko-Anhaltsko, sa očakával. V Británii zaostali za priemerom Lloyds Banking Group, Barclays Bank a Royal Bank of Scotland.uviedol Stefan Wenzel, hovorca nemeckých Zelených pre oblasť finančnej politiky v dolnosaskom krajinskom parlamente.Výsledky stresového testu zvýšili tlak na Deutsche Bank. Jej vlastné kapitálové rezervy klesli na 8,14 %.Vedenie banky odôvodnilo slabý výsledok tým, že je to dôsledok viacerých mimoriadnych vplyvov. Commerzbank bude mať podľa krízového scenára do konca roku 2020 rezervu vlastného kapitálu 9,93 %.Spolková banka pokladá kapitálovú pripravenosť nemeckých bánk na finančnú krízu za dobrú. Podľa nej sú ústavy schopné zvládnuť aj ťažkú hospodársku krízu.povedal v piatok člen správnej rady nemeckej spolkovej banky Joachim Wuermeling.zdôraznil Wuermeling, ktorý má na starosti práve bankový dohľad.Stresový test sa vykonal v 48 bankách v 15 krajinách EÚ. Preverovalo sa, o koľko by sa znížili v nasledujúcich troch rokoch ich rezervy, keby došlo k silnému poklesu konjunktúry, výraznému rastu nezamestnanosti a k citeľnému prepadu cien nehnuteľností Z poznatkov sa vyvodzovalo, ako musia banky zvýšiť svoje rezervy, aby boli na ťažké obdobie v ekonomike a bankovníctve pripravené.Riaditeľ štatistického odboru bankového dohľadu Mario Quagliariello k výsledkom stresového testu povedal, že všeobecne sú európske banky pripravené na prípadnú hospodársku a finančnú krízu lepšie než pred pár rokmi.