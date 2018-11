V Stuttgarte-Stammheime súdia údajného plánovača útoku v Karlsruhe

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Stuttgart 12. novembra (TASR) - Proces s rodákom z nemeckého Freiburgu s kurdskými koreňmi Dasbarom W., ktorý čelí obžalobe z podpory teroristickej organizácie Islamský štát (IS), prípravy násilného činu ohrozujúceho štát (teroristického útoku) v okolí zámku v Karlsruhe z decembra 2017, sa začal v pondelok v Stuttgarte, v budove justície vo väzenskom zariadení Stammheim.Podľa žaloby Spolkovej prokuratúry chcel tento muž na sklonku roka 2017 nasmerovať kamión do stánkov pri klzisku na vianočných trhoch v Karlsruhe so zámerom zabiť čo najviac ľudí. Plány vraj kul už v lete minulého roka.Obhajoba však tvrdí, že príbeh je vymyslený.Právny zástupca obžalovaného Marc Jüdt pevne verí v nevinu svojho mandanta, pričom celá story je podľa jeho slov výmyslom policajného donášača. Obžalovaný "nie je islamista, nikdy nebol militantným islamistom, ale starostlivým milým človekom," citovala advokáta regionálna rozhlasová stanica SWR.Senát Vrchného krajinského súdu v Stuttgarte musel už v úvodný deň procesu riešiť, ktorá z týchto verzií zodpovedá skutočnosti. Od samotného obžalovaného sa však žiadneho stanoviska k podozreniam a obsahu žaloby nedočkal.Predsedajúci sudca Herbert Anderer naznačil, že sa nezmieri s predbežne odmietavým postojom krajinského rezortu vnútra k vypočutiu dôverníka Krajinského kriminálneho úradu, o ktorého informácie sa kauza zrejme opiera. Nie je vylúčené, že o odhalenie jeho identity políciou sa procesný súd pokúsi cestou správneho súdu.Dasbara W., ktorého v minulosti videli aj na salafistických akciách vo Freiburgu, zadržali príslušníci jednotky osobitého určenia v električke v Karlsruhe 20. decembra minulého roka.Proces s obžalovaným môže trvať hoci až do konca budúceho roka.