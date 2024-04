V štyroch mestách Kosova so srbskou väčšinou sa koná hlasovanie o odvolaní albánskych starostov, ich vlaňajšie zvolenie vyvolalo napätie

21.4.2024 (SITA.sk) - Obyvatelia štyroch miest na severe Kosova, kde prevažnú časť obyvateľstva predstavujú Srbi, sa koná hlasovanie o odvolaní ich albánskych starostov. Etnickí Albánci sa v nich stali starostami po vlaňajších komunálnych voľbách, ktoré však srbská menšina bojkotovala a napokon vyústili do zvýšeného napätia v regióne.Referendum, ktoré podporuje Západ, je pokus o zmiernenie napätia medzi Srbskom a Kosovom. Hlavná strana etnických Srbov Srpska Lista, ktorá má úzke vzťahy s Belehradom, však aj tentokrát vyzvala na bojkot hlasovania. Hlasy môže odovzdať 46 500 obyvateľov v 47 hlasovacích miestnostiach. Na to, aby mohli starostovia odstúpiť, je potrebná väčšina hlasov.Kosovský premiér Albin Kurti navrhol usporiadanie nových volieb v mestách Severná Mitrovica, Zveçan, Leposaviq a Zubin Potok, ak 20 percent voličov v nich podporí petíciu za voľby. Petíciu obyvatelia schválili v januári.Albánski starostovia sa ujali úradov vlani v máji. Kosovskí Srbi sa následne dostali do stretov s bezpečnostnými zložkami vrátane mierových síl KFOR.