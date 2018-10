V štyroch obciach v okrese Myjava pokračujú súčasní starostovia

Ilustračná snímka. Foto: TASR Radovan Stoklasa Ilustračná snímka. Foto: TASR Radovan Stoklasa

Myjava 2. októbra (TASR) – V okrese Myjava s určitosťou nastane zmena na poste starostu v štyroch obciach, v ktorých sa súčasní starostovia rozhodli nekandidovať do ďalšieho volebného obdobia. Vyplýva to zo zverejnených zoznamov zaregistrovaných kandidátov v 15 obciach okresu.Zmena nastane v obciach Krajné, Podkylava, Poriadie a Vrbovce. Poriadie zažije prvú zmenu od roku 1990, keďže po siedmich volebných obdobiach a 28 rokoch vo funkcii sa rozhodla skončiť Zuzana Boskovičová. Štyri volebné obdobia bol na svojej pozícii Samuel Redecha z Vrboviec a tri Dušan Kadlečík v Podkylave.Naopak, v štyroch obciach Myjavského okresu stačí súčasným starostom jediný hlas na opätovné zvolenie do funkcie. V obciach Chvojnica, Kostolné, Polianka a Priepasné sú jedinými kandidátmi súčasní starostovia. V Polianke pritom súčasný starosta vzišiel až z doplňujúcich volieb v roku 2017, v ktorých porazil protikandidátku. V Polianke však aj po zvolení budú doplňujúce voľby, keďže na pozíciu poslancov sa prihlásili iba štyria kandidáti na päť miest v miestnom zastupiteľstve.Najviac kandidátov sa uchádza o starostovský post v dvoch obciach. V Hrašnom bude mať štvoricu protikandidátov Vladimír Stančík, ktorý je vo svojej funkcii dve volebné obdobia. V Starej Myjave bude mať rovnaký počet oponentov 41-ročný Pavol Kováč, ktorý končí svoje tretie volebné obdobie.Najmladšou kandidátkou na post starostu je nezávislá kandidátka z Podkylavy Monika Špulerová. Zaujímavá situácia je aj v Bukovci, kde je trojica kandidátov vo veku od 34 do 37 rokov. Naopak, najstarším je 61-ročný Juraj Bakoš z Poriadia.Podobne ako v predchádzajúcom období, aj teraz bude mať rodisko Milana Rastislava Štefánika obec Košariská starostu aj poslancov čisto z nezávislých kandidátov. Na post starostu sú dvaja kandidáti a na miesto poslanca kandiduje deväť nezávislých.