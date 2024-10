V súboji o post šéfa Bieleho domu Schwarzenegger podporil Harrisovú

31.10.2024 (SITA.sk) - Bývalý republikánsky guvernér Kalifornie Arnold Schwarzenegger prezidentských voľbách podporil kandidátku demokratov Kamalu Harrisovú a jej partnera na post viceprezidenta Tima Walza V dlhom príspevku na sociálnej sieti X Schwarzenegger uviedol, že „nenávidí“ politiku viac ako kedykoľvek predtým a nie je spokojný ani s jednou politickou stranou. Vyhlásil však, že podporuje demokratov Harrisovú a Walza, pretože „vždy budem najprv Američanom a až potom republikánom“.Schwarzenegger v príspevku ďalej tvrdo kritizoval Donalda Trumpa za odmietnutie výsledkov prezidentských volieb v roku 2020. Odmietanie výsledkov volieb je také neamerické, ako to len môže byť, povedal.„Pre niekoho, ako som ja, kto sa rozpráva s ľuďmi po celom svete a stále vie, že Amerika je žiarivé mesto na vrchu, nazvať Ameriku... odpadkovým košom sveta je veľmi nepatriotické, hnevá ma to," napísal Schwarzenegger v súvislosti s vyjadreniami Trumpa.USA podľa bývalého republikánskeho guvernéra Kalifornie musia „zatvoriť dvere za touto kapitolou americkej histórie a viem, že bývalý prezident Trump to neurobí. Bude rozdeľovať, bude urážať, nájde nové spôsoby, ako byť viac neamerický, ako doteraz, a my, ľudia, nedostaneme nič len viac zlosti."