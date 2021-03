V Suezskom prieplave sa zasekla obrovská nákladná loď, vyslobodzovanie môže trvať aj niekoľko dní (video)

Otočenie lode mohol spôsobiť vietor

Dôležitý obchodný bod

24.3.2021 (Webnoviny.sk) - V egyptskom Suezskom prieplave sa zasekla obrovská nákladná loď a zablokovala tam všetku dopravu. Kontajnerová loď MV Ever Given, ktorá sa plavila pod panamskou vlajkou a smerovala z Ázie do Rotterdamu, v utorok uviazla na pevnine a spriečila sa. Čo spôsobilo otočenie takmer 400 metrov dlhej lode zatiaľ nie je známe.Prepravná spoločnosť GAC uviedla, že MV Ever Given utrpela „výpadok elektriny, keď prechádzala na sever“. Taiwanská firma Evergreen Marine Corp., ktorá prevádzkuje loď, zase vo vyhlásení pre agentúru The Associated Press (AP) povedala, že plavidlo pri prechode z Červeného mora zasiahol silný vietor, no ani jeden z kontajnerov sa nepotopil.Incident silnému vetru pripísal aj egyptský predstaviteľ, ktorý komunikoval s AP pod podmienkou anonymity. Podľa predpovedí bola v utorok v oblasti piesočná búrka a silný vietor, ktorý v nárazoch dosahoval aj 50 kilometrov za hodinu.Správcovská spoločnosť Bernhard Schulte Shipmanagement, ktorá má na starosti MV Ever Given, informovala, že posádka lode je v poriadku, nehlási žiadne zranenia ani znečistenie. Firma však poprela, že by loď mala výpadok energie.Podľa satelitných údajov z MarineTraffic.com sa prova lode dotýkala východnej steny kanála, zatiaľ čo jej zadok je zdá sa uviaznutý pri západnej stene. Okolo lode je viacero remorkérov, ktoré sa podľa spomenutého predstaviteľa pokúsia loď vyslobodiť. Operácia bude podľa neho trvať prinajmenšom dva dni.Suezský prieplav je dôležitý bod v celosvetovej námornej doprave a prevoze tovaru z Východu na Západ. Prechádza tadiaľ zhruba 10 percent svetového obchodu. Jeho zablokovanie by mohlo narušiť globálny prepravný systém, ktorý už negatívne zasiahla pandémia koronavírusu.