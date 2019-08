V súkromných školách blízko Notre-Dame sa školský rok začne neskôr

Na archívnej snímke zamestnanci dekontaminujú uzatvorené okolie katedrály Notre-Dame 19. augusta 2019 v Paríži. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 31. augusta (TASR) - V piatich súkromných školách sídliacich v okolí požiarom poškodenej katedrály Notre-Dame v Paríži sa školský rok 2019/20 začne neskôr, nie v pondelok, ako sa pôvodne plánovalo. Dôvodom je obava úradu verejného zdravotníctva (ARS) oblasti Ile-de-France z pretrvávajúceho rizika otravy olovom.Informoval o tom v sobotu portál denníka Le Monde, ktorý spresnil, že ARS v piatok odporučil nové odbery a analýzy na zistenie prítomnosti olova v budovách a areáloch piatich cirkevných škôl patriacich parížskemu biskupstvu. Doteraz získané odbery a ich výsledky považuje ARS za nedostatočné a nepresné. Za nepostačujúce označila ARS aj prijaté preventívne opatrenia.Le Monde dodal, že štátne vzdelávacie zariadenia v danej oblasti Paríža vyhoveli bezpečnostno-hygienickým normám a školský rok sa v nich začne 2. septembra.Silný požiar vypukol v katedrále Notre-Dame podvečer 15. apríla. Pri požiari sa uvoľnilo do ovzdušia veľké množstvo olova, keďže krytina gotickej katedrály a štíhla veža, ktorých časti zhoreli alebo sa zrútili, boli zo stoviek ton tohto kovu. V okolitom ovzduší bola následne zistená mimoriadne vysoká koncentrácia častíc olova.Parížske úrady celé týždne tvrdili, že obyvatelia nie sú v ohrození. V júni však parížsky úrad verejného zdravotníctva odporučil urobiť krvné testy deťom do sedem rokov a tehotným ženám, ktoré žijú v blízkosti Chrámu Matky Božej.Doteraz bolo testovaných asi 260 detí, ktoré navštevujú školy v blízkosti katedrály, pričom nadmerné hodnoty olova v krvi boli zistené len u troch z nich. V žiadnom z týchto prípadov sa však nepotvrdilo, že by vysoké hodnoty olova v krvi súviseli s únikom olova pri požiari katedrály, dodal Le Monde.Požiar ikonickej parížskej katedrály bol šokom pre celý kultúrny svet. Francúzsky prezident Emmanuel Macron následne prisľúbil obnoviť Notre-Dame do piatich rokov, čo však mnohí odborníci považujú za nereálne.