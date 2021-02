V súťaži #AllForJan udelili druhýkrát medzinárodnú novinársku cenu, získal ju nezávislý maďarský portál

Vysoká profesionalita

Nový nezávislý portál

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.2.2021 - Cenu #AllForJan a desaťtisíc eur získal redakčný tím maďarského spravodajského nezávislého portálu Telex.hu. Informoval o tom Peter Porubský z Ringier Axel Springer SK. Vyhodnotenie druhého ročníka súťaže sa uskutočnilo 25. februára na online konferencii Media for Freedom Summit Conferecnce.Organizáciu podujatia, ktoré je zamerané na súčasné hrozby pre slobodné a nezávislé médiá, mala na starosti European Magazine Media Association a European Newspaper Publishers’ Association. Organizátorom súťaže #AllForJan Award je spoločnosť Ringier Axel Springer Media. Udeľujú ju novinárom zo strednej a východnej Európy, ktorí sú pri svojej profesionálnej práci verní hodnotám, akými je otvorenosť, odvaha a nekompromisné spravodajstvo pri spoločensky dôležitých témach.Predseda poroty a šéfredaktor Aktuality.sk Peter Bárdy konštatoval, že žurnalistika je úspešná, keď jej ľudia dôverujú, a to najmä v obdobiach, ktoré nemajú radi realitu a fakty. „Maďarskí kolegovia z Telex.hu hrajú vo svojej krajine mimoriadne dôležitú úlohu. Ocenenie, ktoré udeľujeme, spája ich vysokú profesionalitu a zároveň zodpovednosť, ktorú majú - byť médiom, ktoré stojí na strane spravodlivosti, faktov, slobody a demokracie,“ objasnil udelenie ceny.Víťazný portál Telex.hu funguje od 2. októbra 2020 a pokrýva okrem veci verejných aj správy o ekonomike, kultúre, športe, najnovších technologických a vedeckých úspechoch. Porubský priblížil, že ich prihlásenie sa do #AllForJan súviselo s históriou založenia a fungovania portálu Telex.hu a celého tímu. Vysvetlil, že 50 členný redakčný tím spoločnosti predtým pracoval pre najväčšiu a najvplyvnejšiu maďarskú online službu Index.hu. „Takmer všetci novinári z Index.hu ukončili prácu pre tento portál v júli 2020, pretože cítili postupnú stratu nezávislosti a rastúci vplyv obchodných hráčov s väzbami na vládu na úroveň riadenia a vlastníctva Index.hu,“ uviedol.Hromadný odchod novinárov portálu bol podľa Porubského veľkou udalosťou nielen v Maďarsku, ale aj na medzinárodnej scéne. Na demonštrácii za solidaritu s novinármi z Index.hu a na podporu slobody médií v Maďarsku sa v júli 2020 zúčastnili tisíce ľudí. Následne, deväť týždňov po tejto udalosti, cez crowdfunding, spustili bývalí novinári Index.hu nový nezávislý portál - Telex.hu. Porubský poukázal, že vysoká dôvera verejnosti v nový projekt sa prejavila aj pri zbieraní finančných prostriedkov. Dary pre portál Telex.hu poskytlo doteraz viac ako 40-tisíc ľudí.Vo februári si Slovensko pripomenulo výročie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice archeologičky Martiny Kušnírovej. Kuciak ako investigatívny novinár, ktorý sa zameriaval hlavne na investigovanie daňových podvodov slovenských podnikateľov s prepojením na popredných slovenských politikov, pracoval pre portál Aktuality.sk. Spolu so snúbenicou boli zavraždení 21. februára 2018 v ich dome v obci Veľká Mača.