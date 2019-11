V súťaži o prezidentskú nomináciu demokratov v USA stále vedie Biden

Joe Biden, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 28. novembra (TASR) - Bývalý americký viceprezident Joe Biden si aj naďalej udržiava najvyššie preferencie medzi 18 uchádzačmi o nomináciu Demokratickej strany pred prezidentskými voľbami v roku 2020. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu verejnej mienky, ktorý pre spravodajskú televíziu CNN uskutočnila spoločnosť SSRS.Bidenovi podľa prieskumu dôveruje 28 percent zaregistrovaných voličov Demokratickej strany a nezávislých voličov inklinujúcich k demokratom.Na druhé miesto v obľúbenosti medzi demokratmi sa so 17 percentami dostal senátor zo štátu Vermont Bernie Sanders, po ktorom nasleduje senátorka z Massachusetts Elizabeth Warrenová so 14 percentami a starosta mesta South Bend Pete Buttigieg, ktorému dôveruje 11 percent opýtaných.Oproti októbrovému prieskumu CNN, podľa ktorého by Bidena volilo 34 percent pravdepodobných voličov Demokratickej strany, klesla podpora bývalého viceprezidenta o šesť percent, no nepolepšila si ani Warrenová, ktorá mala v októbri podporu 19 percent opýtaných a v prieskume skončila druhá. Až tretí bol so 16 percentami Sanders, ktorý si v novembri polepšil o jedno percento.Ostatných uchádzačov o nomináciu Demokatickej strany by volili najviac tri percentá respondentov.