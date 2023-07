V súvislosti zastrelenia bývalého veliteľa ponorky zatkli podozrivého, Budanov poprel účasť Kyjeva na útoku

Ržického smrť

Budanov poprel účasť na útoku

12.7.2023 (SITA.sk) - V súvislosti so zastrelením bývalého veliteľa ponorky v ruskom meste Krasnodar zatkli 64-ročného muža. Sergej Denisenko údajnepočas ranného behu zastrelil bývalého druhého kapitána Stanislava Ržického.U Denisenka, ktorého niektoré ruské médiá identifikovali ako rodáka z ukrajinského mesta Sumy, podľa úradov našli pištoľ a tlmič. Štyridsaťdvaročný Ržickij prišiel o život v pondelok, keď si bol zabehať neďaleko mestského športového komplexu Olimp, kde často využíval rovnakú trasu, informoval ruský spravodajský portál Baza, ktorý však neuviedol zdroj svojej správy.Ržickij vraj často zverejňoval snímky obrazovky z fitnes aplikácie, čo viedlo ku špekuláciám, že útočník mohol na sledovanie jeho trasy použiť údaje zo sociálnych sietí. Tieto správy však podľa agentúry AP nebolo možné nezávisle overiť. V čase smrti bol Ržickij zástupcom vedúceho vojenskej mobilizácie v správe mesta Krasnodar.Ukrajinské médiá informovali, že Ržickij bol ako veliteľ ponorky Krasnodar zapojený do raketových útokov na Ukrajinu. Krasnodar je jednou zo šiestich ponoriek triedy Varšavianka, ktoré sú súčasťou Čiernomorskej flotily ruského námorníctva. Každá z nich má kapacitu niesť až štyri riadené strely Kalibr.Ržickij tak bol jedným zo šiestich veliteľov ponoriek schopných odpáliť rakety dlhého doletu, ktoré v júli 2022 zasiahli ukrajinské mesto Vinnycia, pričom zahynulo 23 ľudí a viac ako 100 utrpelo zranenia. Jeho rodina podľa agentúry AP poprela, že by sa zúčastnil na invázii a tvrdí, že sa vzdal funkcie v decembri 2021.Oddelenie strategickej komunikácie ukrajinských ozbrojených síl tiež uviedlo, že Ržickij sa podieľal na údere, pričom sa odvolávalo na ukrajinskú rozviedku. V príspevku na komunikačnej platforme Telegram uviedli, že ho „zrejme zlikvidovali vlastní (ľudia) za to, že odmietol pokračovať v plnení rozkazov velenia na raketové útoky na pokojné ukrajinské mestá“. Šéf ukrajinskej vojenskej spravodajskej služby Kyrylo Budanov poprel účasť Kyjeva na útoku na Ržického.