V švajčiarskych voľbách získali zelení a stratili populisti

Na snímke volička hlasuje počas parlamentných volieb vo švajčiarskom meste Zug 20. októbra 2019. Vo Švajčiarsku sa v nedeľu konajú parlamentné voľby, v ktorých sa očakáva, že výrazné zisky by mohli dosiahnuť "zelené strany", požadujúce odvážne kroky v boji proti klimatickej kríze. Protiimigračné, krajne pravicové strany by zase podľa odhadov mohli zaznamenať pokles hlasov voličov. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ženeva 20. októbra (TASR) – Parlamentné voľby vo Švajčiarsku priniesli úspech tamojším dvom "zeleným" stranám, ktorých podpora medzi voličmi vzrástla, čo sa nepodarilo ani jednej z ostatných strán. Vyplýva to z prvého celoštátneho odhadu výsledkov pre dolnú komoru parlamentu, zverejneného verejnoprávnym rozhlasom a televíziou (SRG/SSR), ktorý prevzala tlačová agentúra DPA.Na základe tejto prognózy by mala pravicovo-populistická Švajčiarska ľudová strana stratiť 3,1 percentuálneho bodu oproti voľbám z roku 2015, so ziskom 26,3 percenta by si však mala udržať postavenie najsilnejšej parlamentnej strany.Ľavicová Švajčiarska strana zelených by mala svoj zisk zvýšiť o 5,6 percentuálneho bodu na 12,7 percenta, zatiaľ čo v prípade centristickej Zelenej liberálnej strany ide o nárast o tri percentuálne body na 7,6 percenta.Okrem ľudovcov zrejme stratili voličov aj sociálni demokrati a tradiční liberáli, podpora kresťanských demokratov však zostala takmer nezmenená.Švajčiari si dnes volili členov oboch parlamentných komôr – 200-člennej Národnej rady a 46-člennej Rady štátov. Očakáva sa, že výrazné zisky dosiahnu práve "zelené" strany, požadujúce odvážne kroky v boji proti klimatickej kríze. Naopak, pokles podpory sa predpokladá v prípade protiimigračného, krajne pravicového tábora.