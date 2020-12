V Švédsku chcú riešiť pandémiu novým zákonom, ktorý umožní zatvoriť obchody aj stopnúť verejné aktivity

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.12.2020 - Švédska vláda navrhla prijatie dočasného zákona na riešenie pandémie ochorenia COVID-19, ktorý okrem iného umožní zatvorenie obchodných centier a predajní a zastavenie verejnej dopravy a verejných aktivít s cieľom zabrzdiť šírenie vírusu.Návrh zákona v pondelok predstavili minister obchodu a priemyslu Ibrahim Baylan a ministerka sociálnych vecí Lena Hallengrenová. Zákon by mal nadobudnúť účinnosť 10. januára a platiť má do 21. septembra.Švédsko doteraz prijímalo mierne reštrikcie bez uplatnenia lockdownov a spoliehalo sa na to, že občania sami udržiavajú sociálny odstup.Predseda švédskej vlády Stefan Löfven pôvodne plánoval prijatie zákona pre boj proti koronavírusu na jar 2021, ale legislatívny proces urýchlil, keďže druhá vlna pandémie vyvolala veľký tlak na zdravotnícky systém krajiny.