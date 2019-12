V Sydney schválili novoročný ohňostroj napriek obavám z požiarov

Silvestrovský ohňostroj nad budovou Opery a mostom Sydney Harbour počas novoročných osláv v austrálskom Sydney 31. decembra 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Perth 30. decembra (TASR) - V austrálskom Sydney sa bude konať tradičný novoročný ohňostroj, keďže organizátori dostali v pondelok výnimku z úplného zákazu aktivít, ktoré môžu viesť k založeniu ohňa. Ďalšie mestá v krajine, naopak, oslavy s ohňostrojmi vzhľadom na zhoršujúce sa riziko lesných požiarov počas letných horúčav zrušili. Informovala o tom agentúra AP.Tlak na zrušenie známeho ohňostroja v Sydney rástol predtým, než ho hasičský zbor štátu Nový Južný Wales napokon v pondelok schválil. Očakáva sa, že novoročné oslavy pritiahnu do sydneyského prístavu milión návštevníkov a štátu prinesú 130 miliónov austrálskych dolárov (81 mil. eur). Vlaňajší ohňostroj zo Sydney sledovala v televízii na celom svete podľa odhadov miliarda ľudí.Najľudnatejší štát Austrálie mimoriadne silno zasiahli lesné požiare, ktoré v krajine od októbra zničili vyše 1000 domov a viac než tri milióny hektárov porastov, čo je oblasť väčšia ako Belgicko. O život prišlo najmenej desať ľudí.V pondelok v Novom Južnom Walese evidovali 97 požiarov, z ktorých 43 zatiaľ nedostali hasiči pod kontrolu. V Sydney, austrálskom hlavnom meste Canberra i ďalších miestach platí na otvorených priestranstvách úplný zákaz zakladania, udržiavania a používania ohňa alebo aktivít, ktoré môžu oheň vyvolať.V utorok by v Sydney mali vystúpiť teploty na 33 stupňov Celzia, pričom sa naďalej očakáva hustý dym - zahaľujúci mesto v dôsledku požiarov vo vnútrozemí už niekoľko týždňov.Austrálsky premiér Scott Morrison v nedeľu vyhlásil, že ohňostroje by sa mali konať, aby Austrália ukázala svetu svoju nezdolnosť.Podpredseda vlády Nového Južného Walesu John Barilaro vyzval na zrušenie ohňostroja v Sydney. "," napísal na sociálnej sieti ešte pred oznámením o udelení výnimky.V druhom najľudnatejšom austrálskom štáte Victoria medzitým viaceré lesné požiare mimo kontroly prinútili tisíce obyvateľov i dovolenkárov k evakuácii.Počas uplynulej noci v tomto štáte spôsobili blesky 16 nových požiarov, pričom plamene v pondelok ohrozovali tri predmestia štátnej metropoly Melbourne, kde teploty dosahovali 41 stupňov Celzia, informovala agentúra AFP.Na predmestí Bundoora - 16 kilometrov severne od centra mesta, kde sa nachádzajú areály dvoch univerzít - požiar podľa civilnej ochrany "ohrozoval domovy a životy"." uviedol úrad pre mimoriadne udalosti v správe pre obyvateľov. "" varoval.