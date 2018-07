V Sýrii sa začala evakuácia povstalcov z provincie Kunajtra

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bejrút 20. júla (TASR) - Povstalci v provincii Kunajtra na juhozápade Sýrie začali v piatok nastupovať do autobusov, aby sa presunuli na severozápad krajiny. Stalo sa tak po tom, ako vzdali svoj boj proti vládnym silám pozdĺž hranice s Izraelom, informuje agentúra AP.Po ukončení tejto evakuácie bude sýrska vláda ovládať väčšinu hranice s Izraelom po prvý raz od roku 2011, keď sa začalo po celej krajine povstanie proti vláde prezidenta Bašára Asada.Televízia al-Ichbaríja priniesla zábery na bojovníkov v maskáčoch nastupujúcich do autobusov v jednej z dedín v provincii Kunajtra.Podľa provládnych médií bolo na presun rebelov do opozíciou kontrolovanej provincie Idlib na severozápade Sýrie pripravených 50 autobusov.