V systéme adopcií musí byť na prvom mieste dieťa, hovorí ombudsmanka

Na archívnej snímke verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. septembra (TASR) - Z výsledkov prieskumu systému adopcií verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej vyplýva, že adopcia je častejšie vnímaná ako proces hľadania dieťaťa pre rodinu a nie naopak. Toto by sa podľa nej malo zmeniť.uviedla Patakyová.Ombudsmanka v prieskume zisťovala, nakoľko sa v procese osvojenia zohľadňuje najlepší záujem dieťaťa. Prieskum ukázal, že ľudia často majú strach z prijatia neideálneho dieťaťa, pretože im chýbajú informácie, prípadne ich strach pramení z tlaku okolia, z pretláčania negatívnych skúseností do popredia a z chýbajúcej priebežnej a individualizovanej práce so žiadateľmi a žiadateľkami.Priestor na to, aby boli potenciálni rodičia dostatočne pripravení na prijatie dieťaťa, má podľa Patakyovej v systéme poskytnúť odborná príprava. Na Slovensku ju zabezpečujú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny alebo mimovládne organizácie. Zo zákona musí príprava trvať minimálne 26 hodín, avšak jej obsah sa často líši. Ombudsmanka v záujme transparentnosti a spravodlivosti celého systému odporučila Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR), aby vytvorilo štandardy prípravy, ktoré budú záväzné pre všetky subjekty poskytujúce prípravu a ktoré poskytnú nielen základný rámec priebehu prípravy, ale umožnia zároveň aj individuálny prístup k jednotlivým záujemcom a záujemkyniam o prípravu.dodala verejná ochrankyňa práv.Určenie minimálnych štandardov má podľa nej umožniť ľahšiu kontrolu ich dodržiavania. V prípade potreby okrem toho umožní poskytnúť cielenú pomoc na zlepšenie kvality.Problémom v procese adopcií je podľa ombudsmanky aj to, že jednotlivé úrady oslovujú záujemcov a záujemkyne o osvojenie dieťaťa rozdielne. Podľa zákona môžu vo výnimočných prípadoch požiadať o dieťa aj samožiadatelia, nie je však bližšie vysvetlené, o ktoré prípady konkrétne ide. Patakyová preto navrhla ÚPSVaR, aby zjednotilo výklad o výnimočných prípadoch pri osvojovaní detí samožiadateľmi tak, aby sa právna úprava aplikovala efektívne. "" uviedla v správe z prieskumu ombudsmanka.Okrem odporúčania pre ústredie navrhla Ministerstvu spravodlivosti SR, ako gestorovi zákona o rodine, aby sa inšpirovalo pri medzištátnych osvojeniach alebo z Českej republiky a o vhodnosti rodiny pre dieťa rozhodoval tím odborníkov. Tento model podľa Patakyovej pomôže tomu, aby bol systém viac nastavený na to, že sa hľadá vhodná rodina pre dieťa, a nie naopak.Verejná ochrankyňa práv tiež vyzvala ÚPSVaR, aby zvýšilo osvetu o možnosti adopcie detí, ako aj potrebe absolvovania prípravy a jej obsahu.