V systéme duálneho vzdelávania je certifikovaných 14 pekární

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. júna (TASR) – V systéme duálneho vzdelávania je registrovaných a certifikovaných 14 pekární z celého Slovenska, ktoré sú oprávnené ho poskytovať. Médiá o tom v piatok informoval mediálny zástupca Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov.Podľa zväzu a Slovenskej potravinovej a priemyselnej komory (SPPK), ktorá zbiera prihlášky a následne udeľuje certifikáciu pre duálne vzdelávanie, bude záujem pravdepodobne ďalej narastať. Dôvodom je akútny nedostatok ľudí, ktorí by mali záujem o prácu v pekárenstve. Odbor pekár skončilo v posledných rokoch len pár desiatok žiakov, pričom pekárne už od roku 2015 vyhlasujú, že v celom odbore chýba 2000 ľudí.uviedla predsedníčka zväzu Tatiana Lopúchová. Podľa nej z toho vyplýva, že tá spoločnosť, ktorá vzdelávanie poskytuje, udržuje krok s technologickými inováciami. Produktivita práce technika, ktorý pracuje so žiakom, sa zvyšuje o 10 až 20 %.Podľa aktuálnych dát bolo na Slovensku certifikovaných 8 pekární, z toho väčšina v rokoch 2015 až 2017. V tomto roku získalo certifikát ďalších 6 pekární, pričom SPPK eviduje ešte dve žiadosti o zapojenie sa do systému duálneho vzdelávania.avizuje Lopúchová.