V talianskom Janove sa začal proces v prípade pádu mosta, pri ktorom zahynulo 43 ľudí (foto)

Obžalovaní vraj vedeli, že hrozí pád

Dohoda o vine a treste

Proces je dôležitý aj pre pozostalých

7.7.2022 (Webnoviny.sk) - V Taliansku sa vo štvrtok začal proces s 59 ľuďmi v súvislosti so zrútením mosta Morandi v Janove z roku 2018. Obžalovaní čelia viacerým obvineniam vrátane neúmyselného zabitia 43 ľudí.Medzi obžalovanými sú bývalí manažéri a experti spoločnosti, ktorá spravuje mnohé talianske mosty a diaľnice, ako aj bývalí úradníci talianskeho ministerstva infraštruktúry a dopravy.Veľká časť mosta sa zrútila počas silnej búrky 14. augusta 2018. Prokurátori tvrdia, že obžalovaní vedeli, že mostu, ktorý bol postavený v 60. rokoch 20. storočia, hrozilo zrútenie a že pri údržbe sa šetrilo peniazmi. Projektant mosta odporučil pravidelnú údržbu, aby sa odstránila hrdza a aby lepšie čelil dôsledkom znečistenia.V apríli janovský sudca schválil žiadosti diaľničnej spoločnosti Autostrade per Italia a inžinierskej spoločnosti Spea o dohodu o vine a treste s tým, že talianskej vláde zaplatia 29 miliónov eur výmenou za vyhnutie sa súdnemu procesu.Niekdajší výkonný riaditeľ diaľničnej spoločnosti Giovanni Castellucci, ktorý je medzi obžalovanými, povedal, že proces ukáže, že most sa nezrútil v dôsledku nedostatočnej údržby, ale pre pôvodnú chybu v stavbe.Prezident regiónu Ligúria Giovanni Toti sa v súvislosti s procesom vyjadril, že je dôležitý pre región a príbuzných 43 ľudí, ktorí pri páde mosta zahynuli.„Od dnešného dňa sú spravodlivosť a pravda bližšie a dúfame, že dorazia rýchlo... Je to jediný spôsob, ako obnoviť dôveru medzi občanmi a štátom, ktorá sa zrútila toho hrozného 14. augusta,“ napísal na sociálnej sieti Facebook.Most Morandi nahradil nový most, ktorý navrhol janovský architekt Renzo Piano. Je na ňom 43 lámp, ktoré pripomínajú obete kolapsu.