V talianskom ohnisku nákazy koronavírusom sa vrátili deti do škôl, rúška nemusia mať celý deň

Celé dni sa ozývali sirény sanitiek

U mnohých zostáva neistota

14.9.2020 (Webnoviny.sk) - Keď žiaci v talianskom mestečku Codogno 21. februára odchádzali zo školy domov, pravdepodobne by si neboli pomysleli, že do lavíc budú môcť opäť zasadnúť až o bezmála sedem mesiacov. Spomenuté 17-tisícové mesto v Lombardsku sa stalo epicentrom pandémie koronavírusu v Taliansku po tom, ako sa 38-ročný občan 16. februára vydal s respiračnými ťažkosťami na miestnu kliniku.Z Codogna sa vírus šíril ďalej raketovou rýchlosťou a od 22. februára bolo mesto v úplnej karanténe. Avšak, kým zhruba osem miliónov talianskych školákov prečkalo prísne opatrenia v relatívnom bezpečí, iba málo z nich zažilo to, čo deti v Codogne, ktoré celé dni počúvali sirény okoloidúcich sanitiek."Mnoho tunajších detí prišlo o starých rodičov," uviedla Cecilia Cuginiová, riaditeľka materských, základných a stredných škôl v Codogne. Podľa starostu mestečka Francesca Passeriniho už v komunite neevidujú prakticky žiadne nové prípady, úrady sa však snažia nič nepodceniť a naďalej v rámci prevencie spolupracujú so školami, aby poskytli maximálnu bezpečnosť pre približne 3500 mestských školákov. "Dúfame, že to dobre dopadne a všetko, čo sme prežili, odsunieme medzi spomienky," dodal starosta.V materských školách v Codogne deťom pravidelne merajú teplotu, tie však nie sú povinné nosiť rúška. V prípade žiakov základných a stredných škôl orgány požiadali rodičov, aby doma sledovali teplotu u svojich ratolestí. Tieto deti musia nosiť tvárové masky, ktoré si však počas vyučovacích hodín môžu zložiť. V školách, kde nie je možné dodržiavať bezpečné vzdialenosti, sú starší študenti povinní nosiť rúška celý deň.Napriek obnoveniu školského života v Codogne však u mnohých rodičov či učiteľov zostáva neistota, keďže pandémia so sebou priniesla nové a dosiaľ nepoznané pravidlá. "Máme pochybnosti, ako reagovať v prípade prechladnutia alebo kašľa. Nie každému je to známe," podotkla Maria Cristina Baggiová, matka dvoch školáčok.Mesto sa počas obdobia, keď boli školy zatvorené, snažilo zmodernizovať interiéry a uskutočniť potrebné rekonštrukcie. "Predstavuje to pre nás symbolický okamih. Je dôležité vytvoriť atmosféru, aby deti mohli prežívať emócie z toho, že sa opäť ocitli v škole, spolu so spolužiakmi a učiteľmi, bez toho, aby ich rozptyľovali iné veci," skonštatovala Cecilia Cuginiová.Ako podľa agentúry AFP uviedla talianska ministerka školstva Lucia Azzolinová, v celej krajine vytvorili pred opätovným návratom do škôl viac ako 5-tisíc ďalších tried, aby mali žiaci k dispozícii viac priestoru. Premiér Giuseppe Conte pripustil, že školy čelili zložitej situácii vrátane nedostatku učiteľov, jednomiestnych lavíc a tvárových masiek.