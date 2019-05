V TANAP-e a PIENAP-e vysadia lesníci takmer pol milióna stromčekov

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk/Slovenské rekordy Foto: Teraz.sk/Slovenské rekordy

Tatranská Lomnica 23. mája (TASR) – Takmer pol milióna stromčekov plánujú tento rok vysadiť Štátne lesy Tatranského národného parku (ŠL TANAP) na území TANAP a tiež v Pieninskom národnom parku. Celkovo chcú zalesniť viac ako 210 hektárov územia, ktoré majú vo svojej správe. Najväčšie zastúpenie pritom bude mať smrek, jedľa, buk, smrekovec a borovica, chýbať však nebudú ani ďalšie druhy drevín ako javor, brest, jelša či borovica limba. Informovala o tom Martina Petránová zo ŠL TANAP-u.Väčšina sadeničiek, ktoré vypestovali lesníci v Stredisku genofondu drevín Rakúske lúky pri Tatranskej Kotline, už previezli do jednotlivých ochranných obvodov. Krytokorenné sadenice uskladnili na zatienených miestach, voľnokorenné sú v snehových jamách. Tie slúžia ako prírodné chladničky, ktoré predĺžia vegetačný pokoj sadeníc. Uskladnené v tme, na vrstve snehu a pilín počkajú, kým nadíde čas vysadiť ich do presne vytypovaných lokalít.ozrejmil Ivan Šoltys z odboru starostlivosti o lesy ŠL TANAP-u.Lesníci tento rok plánujú obnoviť územie, ktoré v uplynulých rokoch zasiahli veterné a podkôrnikové kalamity. V drevinovom zložení bude rovnako ako po minulé roky prevládať smrek, ktorý je v Tatrách doma.zdôvodnil Šoltys. To však platí len o centrálnej časti národného parku, napr. na území Belianskych a Západných Tatier bude prevažovať buk, brest a jelša. Chýbať však nebude ani smrekovec, borovica, javor či limba.Umelo obnoviť sa lesníci snažia predovšetkým lokality, v ktorých prirodzené zmladenie z rôznych príčin absentuje.doplnila Petránová.Podľa lesníkov má pri manažovaní lesa v národnom parku hlavné slovo príroda.zdôrazňuje Šoltys.Od veternej kalamity, ktorá sa Vysokými Tatrami prehnala 19. novembra 2004, ŠL TANAP-u vysadili viac ako osem miliónov sadeníc a obnoviť sa im podarilo takmer 4000 hektárov kalamitného územia.